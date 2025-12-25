قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لدعم وتمكين ذوي الإعاقة.. بيان رسمي
الحكومة تحسم الجدل: لا نية لبيع مصانع الغزل والنسيج.. وتطوير 60 منشأة بأحدث تكنولوجيا
حمزة العيلي يدافع عن محمد صبحي: إحنا في زمن كله فتن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان: دفع العمل بعمارات سكن لكل المصريين في حدائق أكتوبر

..
..
آية الجارحي

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، دفع العمل بمشروعات وحدات “سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وعلى رأسها مشروعي فاليرا جاردنز (الإسكان المتوسط)، ومشروع ٨١٠ عمارات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تكثيف أعمال الطرق بالمشروعات، واستكمال مراحل التنفيذ النهائية بها، إلى جانب متابعة إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وفق المخطط الزمني المعتمد.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الجهاز بجولات تفقدية، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بـ"سكن لكل المصريين"، حيث شملت الجولة متابعة استكمال أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمناطق العمارات بمشروع ڤاليرا جاردنز، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمشروع وتمهيدا لبدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر التزام الجهاز الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وبأعلى معايير الجودة

سكن لكل المصريين الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة الإسكان المتوسط فاليرا جاردنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

دعاء شهر رجب للزواج

دعاء شهر رجب للزواج.. رددي 8 كلمات نبوية يرزقك الله بالزوج الصالح

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

مفيدة شيحة

الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ترشيحاتنا

القصبي

القصبي: المرحلة المقبلة تتطلب منهجية واضحة للتكامل والتنسيق فيما يخص ملف حقوق الإنسان

وزير الخارجية يحضر اجتماع حقوق إنسان الشيوخ

وزير الخارجية: نرفض استخدام ملف حقوق الإنسان كورقة ضغط

السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية

وزير الخارجية: لا دولة لها الحق في أن تنصب نفسها حاكمًا على مصر

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد