وزير الإسكان: دفع العمل بعمارات سكن لكل المصريين في حدائق أكتوبر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، دفع العمل بمشروعات وحدات “سكن لكل المصريين” الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر، وعلى رأسها مشروعي فاليرا جاردنز (الإسكان المتوسط)، ومشروع ٨١٠ عمارات.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تكثيف أعمال الطرق بالمشروعات، واستكمال مراحل التنفيذ النهائية بها، إلى جانب متابعة إطلاق التيار الكهربائي للوحدات السكنية، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة وفق المخطط الزمني المعتمد.

وفي الإطار نفسه، قام المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، ومسئولو الجهاز بجولات تفقدية، لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بـ"سكن لكل المصريين"، حيث شملت الجولة متابعة استكمال أعمال الزراعة وتنسيق الموقع بمناطق العمارات بمشروع ڤاليرا جاردنز، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمشروع وتمهيدا لبدء تسليم الوحدات لمستحقيها.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر التزام الجهاز الكامل بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وبأعلى معايير الجودة