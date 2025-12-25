الجيزة تحصد المركز الثاني في بطولة كأس الشركة القابضة لمدارس مياه

حصد فريق المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المركز الثاني في ختام فعاليات بطولة كأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

والتي أُقيمت تحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تميزت البطولة بمنافسات رياضية قوية بين طلاب مدارس شركات المياه بمختلف المحافظات، في ألعاب كرة القدم، كرة اليد، والكرة الطائرة.

شهد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فعاليات نهائي البطولة الذي انتهى بفوز فريق مدرسة بني سويف على فريق مدرسة الجيزة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجميع المدارس المشاركة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية روح المنافسة الشريفة والرياضة في بناء شخصية متوازنة للطلاب، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى أن مثل هذه البطولات تأتي في إطار دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لبناء الإنسان وتنمية قدرات طلاب المدارس الفنية، بما يعكس روح التعاون والمنافسة الشريفة.

جدير بالذكر أن منافسات البطولة أُقيمت على مجموعتين:

الوجه القبلي: مدارس" بني سويف – الجيزة – أسيوط".

الوجه البحري: مدارس "البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – مسطرد".

