وزارة الثقافة تسلم الخارجية وثائق تاريخية وخرائط تعود للعصرين الخديوي والملكي
التجربة الألمانية في الهيدروجين الأخضر.. "معلومات الوزراء" يصدر مجلته آفاق صناعية
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026
وزير الخارجية عن السد الإثيوبي: أي ضرر لمصر سيتبعه رد فعل دفاعا عن النفس
الدفاع الروسية: القوات المسلحة الأوكرانية خسرت حوالي 265 خلال 24 ساعة
بقيمة 24.6 مليون جنيه.. السويس الجديدة يسترد أراضٍ بالحي الصناعي الأول
كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
اقتصاد

الجيزة تحصد المركز الثاني في بطولة كأس الشركة القابضة لمدارس مياه

بطولة كأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي
بطولة كأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي
آية الجارحي

حصد فريق المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة المركز الثاني في ختام فعاليات بطولة كأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب والصرف الصحي.

والتي أُقيمت تحت رعاية المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تميزت البطولة بمنافسات رياضية قوية بين طلاب مدارس شركات المياه بمختلف المحافظات، في ألعاب كرة القدم، كرة اليد، والكرة الطائرة.

شهد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فعاليات نهائي البطولة الذي انتهى بفوز فريق مدرسة بني سويف على فريق مدرسة الجيزة، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجميع المدارس المشاركة، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكداً على أهمية روح المنافسة الشريفة والرياضة في بناء شخصية متوازنة للطلاب، وتعزيز قيم الانضباط والعمل الجماعي والانتماء.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى أن مثل هذه البطولات تأتي في إطار دعم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لبناء الإنسان وتنمية قدرات طلاب المدارس الفنية، بما يعكس روح التعاون والمنافسة الشريفة.

جدير بالذكر أن منافسات البطولة أُقيمت على مجموعتين:
الوجه القبلي: مدارس" بني سويف – الجيزة – أسيوط".
الوجه البحري: مدارس "البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – مسطرد".
 

