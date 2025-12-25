قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 150 مم بشارع حافظ بدوي بالحَي السابع بمدينة نصر، ما استدعى تنفيذ أعمال إصلاح طارئة تستمر لمدة 3 ساعات.



وأوضحت الشركة أنها دفعت بعدد من سيارات المياه الصالحة للشرب لتوزيعها مجانًا على المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه يمكن للمواطنين طلب السيارات من خلال الخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01006665125.



وأكدت الشركة أنه تم تكثيف الدفع بكافة المعدات والفنيين للعمل على سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن.