اقتصاد

لتعزيز الوعي المائي.. مياه الشرب بالجيزة تنفذ برامج توعوية بالمدارس والمعاهد الأزهرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

أكد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تنفيذ أنشطة وبرامج للتوعية المائية بمختلف المدارس والمعاهد الأزهرية، من خلال التعاون البناء مع المؤسسات التعليمية، بهدف ترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه، والتعريف بأهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي بين الطلاب.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة أن فريق التوعية بالشركة نفذ العديد من الأنشطة المتنوعة داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، شملت ندوات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه، وورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، إلى جانب توزيع مطبوعات توعوية تحمل رسائل إرشادية، وتنظيم ورش للرسم والتلوين، وألعاب تفاعلية للطلاب، فضلاً عن عرض مواد فيلمية تهدف إلى تعزيز مفهوم الوعي المائي لدى الطلاب.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى تنفيذ تلك الأنشطة بعدد من المدارس، تضمنت مدارس الشهيد صالح فخري والشهيد ناصر قاسم بمركز البدرشين، والمناشي الجديدة والشهيد محمد عادل الطويل بمنشأة القناطر، وسمو الشيخة جواهر وسامح سيف اليزل ببولاق الدكرور، وكرداسة الثانوية بنات والوحدة الابتدائية بكرداسة، والدكتور إبراهيم مدكور الثانوية بأبو النمرس، ومدرستي الإيمان الخاصة وعزت جوهر الخاصة بأوسيم، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمركز الصف، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

في السياق ذاته، أوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة أنه تم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية بعدد من المعاهد الأزهرية، شملت معاهد: الهدى وصلاح أبو إسماعيل بمنشأة القناطر، وكرداسة، وأبو النمرس، وناهيا، والزيدية بأوسيم، وطناش، والأشراف النموذجي بفيصل، وذلك في إطار التعاون المستمر مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية.

وأكد المهندس محمد حفناوي أن الشركة تواصل تنفيذ برامج وأنشطة التوعية المائية بمختلف أنحاء المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.
 

