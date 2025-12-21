رئيس شركة الجيزة يتفقد محطات المياه والصرف الصحي بمركز الصف

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة تفقدية موسعة بمركز الصف وعدد من المواقع الحيوية بالشركة، شملت محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والورش المركزية، ومراكز التدريب، وذلك للوقوف على الحالة التشغيلية والفنية، وضمان استدامة تقديم خدمة آمنة ومتميزة للمواطنين.

واستهل رئيس مياه الشرب بالجيزة جولته بتفقد محطة مياه الصف المرشحة، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 122 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم قرى مركز الصف، حيث تابع مراحل التشغيل المختلفة، ومعدلات الإنتاج، واطمأن على جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية، مؤكداً على أهمية رفع كفاءة التشغيل والالتزام بخطط الصيانة الدورية.

ثم تفقد المهندس محمد حفناوي محطة مياه المشتل، والتي تعمل بطاقة تصميمية تصل إلى 34 ألف متر مكعب يومياً، وتغذي كلاً من مدينة الصف وقرية الفهميين، حيث اطلع على انتظام التشغيل والصيانة موجهاً بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وتضمنت الجولة تفقد محطة رفع الفهميين للصرف الصحي، والتي تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 15 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم قرية الفهميين، حيث تبلغ أطوال شبكات الانحدار التابعة لها نحو 22 كيلومتراً، ويتم تصريفها على محطة عرب الحصار القبلية بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً، مؤكداً على ضرورة الجاهزية الكاملة للمحطة لضمان كفاءة منظومة الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس مياه الشرب بالجيزة، الورشة العمومية بأوسيم، والتي تختص بتصنيع الأقفزة وأدوات إصلاح خطوط المياه والصرف الصحي، مشيداً بجهود العاملين ودور الورشة في توفير مستلزمات العمل ذاتيابما يسهم في ترشيد النفقات ورفع كفاءة الأداء.

وتضمنت الجولة تفقد الإدارة العامة للبدالات والأنفاق بمحطة بولاق الحلزونية، حيث تابع أعمال إصلاح وصيانة البدالات، واطلع على منظومة العمل داخل ورش النجارة والحدادة، مؤكداً على الدور الحيوي لهذه الإدارة في دعم أعمال الصيانة والطوارئ بكافة قطاعات الشركة. كما وجه بتوفير المعدات اللازمه لرفع انتاجيه الورش في توفير مستلزمات العمل

كما شملت الجولة زيارة الورش الخاصة بمحطة معالجة زنين، حيث تم الاطلاع على أعمال إصلاح وصيانة المعدات، إلى جانب تفقد الإدارة العامة للخدمات الفنية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، حيث اطلع المهندس محمد حفناوي على معدات السلامة الأساسية المستخدمة بمواقع العمل، مثل أجهزة التنفس، وأحزمة الأمان، وبدل الحماية، مؤكداً على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية، حفاظاً على سلامة العاملين.

كما تفقد رئيس الشركة ورشة إصلاح العدادات بمحطة مياه إمبابة، والتي تشمل العدادات الميكانيكية والعدادات مسبقة الدفع، واطمأن على آليات الفحص والإصلاح والمعايرة، مشدداً على أهمية دقة القياس وتحسين كفاءة منظومة العدادات، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمة وضمان العدالة في احتساب الاستهلاك، وشملت الجولة أيضاً تفقد المطبعة التابعة للشركة، حيث اطلع المهندس حفناوي على سير العمل بها والعمليات المطبوعة المختلفة، التي تُسهم في دعم العمليات اليومية للشركة وتسريع إصدار المستندات والدفاتر، بما يسهل توصيل المعلومات بشكل منظم وفعّال للعاملين والجمهور.

كما شملت الجولة تفقد مركز تدريب العاملين بزنين، حيث تابع البرامج التدريبية المقدمة، وجاهزية القاعات والمعامل، مؤكداً أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل ومواكبة التطور الفني والتكنولوجي في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.