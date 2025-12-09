موافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الشركة، في لقاء يأتي ضمن تعزيز قنوات الحوار بين القيادة وممثلي العمال.

وعُقد اجتماع موسع بحضور نائب رئيس النقابة وعدد من رؤساء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالعاملين.

وفي بداية اللقاء، رحّب المهندس أحمد جابر بوفد النقابة، مؤكداً تقديره للدور الذي يقوم به ممثلو العمال في دعم التواصل بين الإدارة والعاملين، وبما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاج.

من جانبه، أعرب المستشار هشام فؤاد عن تقديره لهذا اللقاء، مشيداً باهتمام الشركة القابضة بدعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وركّز نقيب المرافق خلال الاجتماع على مجموعة من المطالب الأساسية التي تمس حياة العاملين اليومية، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الحقوق العمالية.

وأكد المهندس أحمد جابر تفهمه الكامل لهذه المطالب، وإيمان الإدارة بالدور الحيوي للعامل باعتباره “الركيزة الأساسية لأي نجاح”، معلناً حزمة من القرارات شملت:

بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، اعتباراً من اليوم التالي لاعتماد القرار من الجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة.

تنفيذ جميع الأحكام القضائية الباتة دون تأخير.

تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وفق حاجة العمل والضوابط المعمول بها.

صرف الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالشركات التابعة، مع المتابعة الشخصية للتنفيذ.

تطبيق العلاوات الدورية السنوية وفق الضوابط القانونية.

عقد اجتماعات دورية بين رؤساء الشركات وممثلي العاملين لتعزيز الحوار المستمر.

ووجه رئيس الشركة القابضة رسالة طمأنة للعاملين، مؤكداً أن جميع حقوقهم المقررة ستُصرف فوراً ودون أي انتقاص.

وفي ختام الاجتماع، قدم المستشار هشام فؤاد والوفد المرافق له الشكر والتقدير للمهندس أحمد جابر على جهوده في دعم العاملين وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة هذا المرفق الحيوي.