قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية تعلن تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان
بعد تعطله الأيام الماضية| تفعيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم
أسرة السباح يوسف توكّل مرتضى منصور في قضية وفاته الصادمة
كيف عادت تسجيلات الشيخ محمد رفعت إلى النور؟.. تفاصيل تُروى لأول مرة
أمطار ورياح وصقيع تضرب تلك المحافظات الـ 72 ساعة المقبلة
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
وزير الأوقاف يشهد أمسية دينية بمسجد الحسين برفقة ضيوف المسابقة العالمية للقرآن
شوط أول سلبي بين ليفربول وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
تحذير من كيهك | 30 يومًا تحدد مصير المحاصيل الاستراتيجية في مصر
لتلافي اختراق الهواتف.. القومي لتنظيم الاتصالات يوجه نصيحة ذهبية للمواطنين
في ضربة قوية .. ضبط 2 طن مصنعات لحوم وفراخ مجهولة المصدر ببنها | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موافقة على صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمياه والصرف الصحي

رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة
رئيس الشركة القابضة ووفد النقابة
الديب أبوعلي

استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الشركة، في لقاء يأتي ضمن تعزيز قنوات الحوار بين القيادة وممثلي العمال.

وعُقد اجتماع موسع بحضور نائب رئيس النقابة وعدد من رؤساء اللجان النقابية من مختلف المحافظات، جرى خلاله مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالعاملين.

وفي بداية اللقاء، رحّب المهندس أحمد جابر بوفد النقابة، مؤكداً تقديره للدور الذي يقوم به ممثلو العمال في دعم التواصل بين الإدارة والعاملين، وبما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاج.

من جانبه، أعرب المستشار هشام فؤاد عن تقديره لهذا اللقاء، مشيداً باهتمام الشركة القابضة بدعم العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

وركّز نقيب المرافق خلال الاجتماع على مجموعة من المطالب الأساسية التي تمس حياة العاملين اليومية، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالعلاوات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وغيرها من الحقوق العمالية.

وأكد المهندس أحمد جابر تفهمه الكامل لهذه المطالب، وإيمان الإدارة بالدور الحيوي للعامل باعتباره “الركيزة الأساسية لأي نجاح”، معلناً حزمة من القرارات شملت:

  • بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين، اعتباراً من اليوم التالي لاعتماد القرار من الجمعية العمومية خلال الأيام المقبلة.
  • تنفيذ جميع الأحكام القضائية الباتة دون تأخير.
  • تسوية أوضاع الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وفق حاجة العمل والضوابط المعمول بها.
  • صرف الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالشركات التابعة، مع المتابعة الشخصية للتنفيذ.
  • تطبيق العلاوات الدورية السنوية وفق الضوابط القانونية.
  • عقد اجتماعات دورية بين رؤساء الشركات وممثلي العاملين لتعزيز الحوار المستمر.

ووجه رئيس الشركة القابضة رسالة طمأنة للعاملين، مؤكداً أن جميع حقوقهم المقررة ستُصرف فوراً ودون أي انتقاص.

وفي ختام الاجتماع، قدم المستشار هشام فؤاد والوفد المرافق له الشكر والتقدير للمهندس أحمد جابر على جهوده في دعم العاملين وتحسين بيئة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة هذا المرفق الحيوي.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة المهندس أحمد جابر صرف مكافأة نهاية الخدمة صرف الحد الأدنى للأجور تطبيق العلاوات الدورية السنوية الشركة القابضة صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالصرف مكافأة نهاية الخدمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعطيل الدراسة غداً وبعد غد رسميا في هذه المدارس .. لهذا السبب

صورة أرشيفية

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار غداً |توضيح عاجل الآن

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

الطقس في مصر

الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: طقس بارد غدا وأمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على مناطق من شمال البلاد

بالصور

طريقة عمل البيض بالسبانخ .. صحية وسهلة التحضير

طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ
طريقة عمل البيض والسبانخ

وداعًا للمواد الكيميائية .. وصفات طبيعية لفرد الشعر .. ناعم وصحي لجمالكِ

أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية
أفضل وصفات طبيعية لفرد الشعر بدون مواد كيميائية

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب يحضرون عرضه غدا في الإسكندرية | صور

ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب
ولنا في الخيال حب

قشر الرمان.. كنز من الفوائد للبشرة والفم وصحة الجهاز الهضمي

طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال
طرق للاستفادة من قشر الرمان بشكل آمن وفعّال

فيديو

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

المزيد