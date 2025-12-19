قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

1.8 مليار جنيه استثمارات مشروعات المياه والصرف الصحي بمحافظة سوهاج ضمن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
آية الجارحي

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بقرية الهجارسة بمركز سوهاج، والتي تم تنفيذها ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة ، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ، والوزارتين.

 شرح تفصيلي من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج

وخلال الافتتاح استمعت الوزيرتان ومحافظ سوهاج إلي شرح تفصيلي من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حول مكونات المشروع والأهداف التي تحققت بعد التنفيذ، بالإضافة إلى مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظة ضمن برنامج تنمية الصعيد، كما تم الوقوف على منظومة التشغيل ومعدلات الأداء، كما تم الإشارة إلى أن محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة تقام على مساحة 56 فدانًا، بطاقة تصميمية تبلغ 2500 م³/يوم، وبتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع تجمع صرف صحي الهجارسة بمركز سوهاج.

ويخدم المشروع جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، إلى جانب قرى الهجارسة، وأولاد غريب، والكوامل بحري، ليستفيد منه نحو 22,423 ألف نسمة، كما يبلغ عدد الوصلات المنزلية بالمشروع حوالي 2734 وصلة، بتكلفة 6.4 مليون جنيه ، كما يضم المشروع محطتي رفع وخطوط طرد بتكلفة 12.590 مليون جنيه، إلى جانب محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف الصحي، وشبكات انحدار، وأعمال صيانة وإحلال وتجديد، بتكلفة إجمالية 19.6 مليون جنيه.

كما تم تطوير وتأهيل مزرعة معالجة الهجارسة على مساحة 42 فدانًا، بتكلفة 26.48 مليون جنيه، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في أعمال الري الآمن، ودعم البعد البيئي والاقتصادي للمشروع.

وعقب ذلك تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التنمية المحلية الغابة الشجرة الملحقة بمحطة الصرف الصحي بالهجارسة والمقامة علي مساحة ٢٥ فدان والمزروعة بأشجار الجيجوبا والكينوكاربس، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية والبيئية من المشروع ويدعم مفهوم إعادة الاستخدام الآمن للمياه لإنتاج الزيوت المعدنية.

وخلال الزيارة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الصرف الصحي تُعد من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية، لافتة إلى أن الاستفادة من مياه الصرف المعالجة وإعادة استخدامها في ري الأشجار يسهم في تقليل التلوث البيئي، ويدعم جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وقالت «المشاط»، إنه في مجال توفير وتحسين جودة مياه الشُرب والصرف الصحّي، تحرِص خطة عام 25/2026 على التوسّع في الطاقات الإنتاجيّة لـمشروعات الـمياه والصرف الصحّي، ومُواصلة أعمال الإحلال والتجديد للشبكات الـمُتهالكة لتقليل تسرّب الـمياه، ومُواصلة ترشيد استخدامات الـمياه، والعمل على رفع ضغوط الشبكات، وإعادة تأهيل محطّات الـمُعالجة واستكمال منظومة الصرف الصحّي بالـمُحافظات، والتوسّع في الـمُعالجة الثنائيّة والثلاثيّة لـمياه الصرف الصحّي لإعادة الاستخدام الآمن لها.

وأشادت بالجهود المبذولة من مختلف الأطراف ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمختلف القطاعات، خاصة قطاع المياه والصرف الصحفي، حيث يتضمن البرنامج تنفيذ 18 مشروعًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بـ 273 قرية يستفيد منها أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظة سوهاج.

ويتضمن البرنامج 5 مشروعات بقطاع المياه، تضيف 67 ألف متر مكعب للمياه المنتجة بالمحافظة، وإحلال شبكات المياه بأطوال 840 كم بنسبة 39% من إجمالي شبكات المياه، كما يتم تنفيذ 13 مشروعًا بقطاع الصرف الصحي، وإضافة 6% لأطوال شبكات الصرف الصحي المضافة.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحياء واستكمال مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى تجمع الهجارسة والكوامل وأولاد غريب والتجمعات السكانية التابعة لهم وذلك بتكلفة إجمالية للمشروع وصلت إلى ٢٤٠ مليون جنيه، وهو ذات التوجه الذي أعطاه البرنامج أولوية في التعامل مع مشروعات الصرف الصحي التي كانت متعثرة قبل بداية البرنامج وهو ما انطبق إلى جانب تجمع الهجارسة في تجمع آخر في عرابة أبوالدهب والقرى المجاورة لها بمركز سوهاج وتجمع قرى الوقدة والعزيزات.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن استثمارات برنامج التنمية المحلية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج وصلت إلى ١.٨ مليار جنيه شملت إلي جانب مشروعات الصرف الصحي مياه الصوامعة شرق، ومحطة مياه بيت علام بجرجا وسعد سعود، ومحطة مياه طهطا، بالإضافة إلي إحلال وتجديد شامل لشبكات المياه في عدد كبير من المدن والقرى ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في القري والمدن المخدومة سابقاً واستفاد من تدخلات البرنامج في مجال مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة حوالي مليون مواطن من أبناء المحافظة .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دور البرنامج في تعزيز التعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة وإشراك القطاع الخاص في هذا الشأن من خلال إنشاء وزراعة الغابات الشجرية المعتمدة على المياه الناتجة من محطات المعالجة وطرحها للقطاع الخاص.

وأشاد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بمستوى تنفيذ وتشغيل محطة المعالجة الثلاثية بالهجارسة، مؤكدًا أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للإدارة الفنية المستدامة في مشروعات الصرف الصحي، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في أغراض الري الآمن، بما يدعم خطط الدولة للتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد المائية.

الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط وزيرة التنمية المحلية محافظ سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

الفنانة نورهان

أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب

ترشيحاتنا

ناصر منسي

وعد بالمشاركة وعروض على الطاولة.. ناصر منسي بين البقاء والرحيل عن الزمالك

سيراميكا كليوباترا

التشكيل المتوقع لـ سيراميكا كليوباترا امام الأهلي في كأس عاصمة مصر

محمد صلاح

من الچيم.. محمد صلاح يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد