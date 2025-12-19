الحصاد الأسبوعي لـ التنمية المحلية.. افتتاح مشروعات فى قنا سوهاج والأقصر .. تطوير القلعة و"الزبالين" بحي منشأة ناصر وأسواق الحميدى والتجاري ببورسعيد

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 167 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (12 : 18 ديسمبر 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 12 ديسمبر:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، إجتماعاً مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد لمتابعة مقترح المرحلة الثانية لتطوير سوق العتبة بحي الموسكي بالقاهرة وتطوير أسواق الحميدى والتجاري بحي العرب والمناخ والتى تجري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) .

*السبت 13 ديسمبر:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي التاسع عشر بمركز التنمية المحلية بسقارة من الخطة التدريبية 2025/2026 خلال الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر 2025، بمشاركة 330 متدربًا موزعين على 4 برامج وأنشطة تدريبية متخصصة.

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في الجولة الميدانية للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، في إطار المتابعة المستمرة لموقف التنفيذ والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، ومن أبرز ما تم تفقده خلال الجولة:

* تفقد الوحدة البيطرية بقرية "نوى" .

* تفقد مكتبة مصر العامة بشبين القناطر.

* تفقد مركز طب الأسرة بطحانوب.

* تفقد المركز التكنولوجي بطحانوب.

* تفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر المركزي.

*الأحد 14 ديسمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حول الحملة المكبرة التى ترأسها يوم السبت الموافق 13/12/2025 على أحياء مصر الجديدة والنزهة بمشاركة رؤساء الأحياء وإدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات والمخالفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات في مختلف المناطق.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة "الزبالين" بحي منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، وأكدت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع الحرص الشديد على متابعة تفاصيل الإجراءات التي تتخذها المحافظات المختلفة لتطوير المناطق غير الحضرية بها، ولا سيما محافظة القاهرة؛ بهدف إعادة الشكل الحضاري والجمالي لعدد من المناطق والشوارع الحيوية والخدمية بالعاصمة، والقضاء على أي ظواهر سلبية أو عشوائية.

*الأثنين 15 ديسمبر:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة ، تقريراً من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة حول نتائج المرور الميداني الذي نفذته فرق الوزارة بمحافظة أسيوط والمرور علي (١٠) مراكز تكنولوجية وهي (الديوان العام - مركز ومدينة أسيوط - حي شرق أسيوط - حي غرب أسيوط ـ مركز ومدينة البداري ـ مركز ومدينة صدفا - مركز ومدينة أبوتيج - مركز ومدينة الفتح - مركز ومدينة أبنوب - مركز ومدينة ساحل سليم).

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء و التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالمرور المفاجئ خلال شهر ديسمبر الجاري على حي المقطم بمحافظة القاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية ، لمراجعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص عدد من الملفات المهمة علي رأسها التراخيص والمتغيرات المكانية و التصالح على بعض مخالفات البناء.

*الثلاثاء 16 ديسمبر:*

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وفداً من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة والنائب محمد ذكى وكيل اللجنة، والنائبة مروة قنصوة أمين سر اللجنة وحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر السابق وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات عمل وزارتي التنمية المحلية والبيئية، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

*الأربعاء 17 ديسمبر:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سير العملية الانتخابية لإنتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية والتى تجري فى 55 دائرة بـ13 محافظة على مدار يومي 17 و18 ديسمبر الجاري فى محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء )، بإجمالي (101) مقعد يتنافس عليها المرشحون داخل 4494 لجنة فرعية.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 18 ديسمبر:*

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بجولة تفقدية لعدد من محافظات الصعيد تشمل كل من قنا سوهاج والأقصر وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في مختلف المجالات والقطاعات التي تخدم أبناء الصعيد ومن بين تلك المشروعات التنموية مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورافق الوزيرة خلال زيارتها لمحافظة قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ووفد من البنك الدولي وقيادات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتضمنت فعاليات الزيارة بمحافظة قنا :

* افتتاح محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري بمركز قوص بتكلفة 55 مليون جنيه لخدمة 120 ألف مواطن.

* تفقد مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي المصاحب لها للمخلفات الصلبة بقوص بتكلفة ٤٠٠ مليون جنيه.

* تفقد المنطقة الصناعية بقفط وزيارة عدد من مصانع الصناعات المعدنية.

* افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية الأشراف البحرية بتكلفة 400 مليون جنيه لخدمة 290 ألف مواطن .

* تفقد أعمال تطوير مجزر الصالحية بتكلفة إجمالية 29 مليون جنيه.

* تفقد مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه ضمن مشروعات برنامج تنمية صعيد مصر.