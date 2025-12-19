محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟

رد محمود فايز محلل أداء منتخب مصر الثاني على هجوم حلمي طولان مدرب منتخب الفراعنة الذي شارك فى بطولة كأس العرب 2025 بقطر.



كان حلمي طولان مدرب منتخب مصر الثاني فتح النار على محمود فايز، محلل الأداء السابق في الجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أسباب عدم تواجده ضمن الجهاز المعاون خلال بطولة كأس العرب 2025 بقطر.



وقال طولان عبر تصريحات تليفزيونية : المحلل هو محمود فايز، والاستبعاد جاء بسبب أسلوبه الذي لم يعجبني، فاحتفظت بمحلل أداء آخر معي في المنتخب، هو كان يتصرف بمفرده دون الرجوع إلي، لذا أعدته للجهاز من جديد وليس له أي صلاحيات ليقرر بقاء أو رحيل أي شخص، وأنا أعمل في هذه الوظيفة منذ زمن طويل، قبل أن يولد هؤلاء

قال محمود فايز في معرض رده على هجوم طولان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:



بفضل الله:



المدرب المصري الوحيد الحاصل علي الرخصة برو من اتحاد امريكا الجنوبية منذ 2015 ومن أوائل المدربين المصريين الحاصلين علي معادلة الرخصة برو بالاتحاد الأوروبي منذ2019.



تابع محمود فايز: كمدرب مساعد: خبره مع 6 منتخبات: مصر وسوريا والكونغو الديمقراطية والإمارات وأوزبكستان والبحرين.



أضاف محمود فايز: كمدرب مساعد مع 3 أندية أتليتكو ناسيونال الكولومبي والعين الإماراتي والنصر السعودي بجانب العمل مع أكثر من 8 مدربين عالميين: ماتورانا وكوبر وكالديرون وفوساتي وكارينيو وزلاتكو وكيكي فلوريس وبينتو…إلخ.



واصل محمود فايز: خريج جامعة غرناطة بأسبانيا في التحليل الفني والبدني ومحاضر معتمد من الفيفا لكل رخص المدربين لكل الاتحادات القارية وأمتلك إجادة الاسبانيه والبرتغالية والانجليزية وكل يوم أسعي للتطور والمعرفه والتعلم من الصغير قبل الكبير.



واختتم محمود فايز حديثه قائلا: أعرض خدماتي علي الجميع بكل احترام وحب ونيه صافيه ورغبه حقيقية للعمل وإفادة الغير بكل ما أستطيع.