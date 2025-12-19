في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

يتزامن اليوم مع عيد ميلاد الفنانة عفاف شعيب، التي ولدت في 19 ديسمبر عام 1948، وتُعد واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن حضورًا وتأثيرًا في الدراما المصرية والعربية، بفضل مسيرة فنية طويلة اتسمت بالاختيارات الدقيقة والأداء الصادق.

استطاعت عفاف شعيب أن تحجز لنفسها مكانة خاصة في قلوب الجمهور من خلال تجسيدها لشخصيات متنوعة، امتزج فيها العمق الإنساني بالقوة الدرامية، ما جعلها نموذجًا للفنانة القادرة على التعبير عن تفاصيل الشخصية ببساطة واحتراف.



شاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، وقدمت أدوار الأم، والسيدة القوية، والشخصيات الاجتماعية المركبة، لتصبح جزءًا من الذاكرة الفنية العربية.



وتميزت أعمالها بالالتزام والرصانة، بعيدًا عن الابتذال، وهو ما منحها احترام الجمهور والنقاد على حد سواء، ومن أشهرها الشهد والدموع (الجزء الأول والثاني)، بخلاف مشاركتها في عدد هام من الأعمال التاريخية مثل: عمر بن عبد العزيز، محمد رسول الله، الفرسان، وظهورها المميز في رأفت الهجان وإمام الدعاة.



وعن مسلسل رأفت الهجان قالت: في البداية رفضت المشاركة في المسلسل بشدة، حتى تحدث معي المخرج يحي العلمي، والوزير صفوت الشريف: وقال لي مفيش دور صغير ودور كبير، فيه ممثل صغير وممثل كبير، وبالفعل وافقت أخيرا، والحقيقة كنت سوف أندم للغاية لو لم أشارك في هذا العمل.