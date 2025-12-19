قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة
زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور
تميم بن حمد: بطولة كأس العرب جسدت الأخوة والاحترام بين الأشقاء
النقل: محور الفشن الحر يعزز ربط الشبكة القومية للطرق ويدعم الاستثمار.. صور
معهد الصحة الحيوانية يكرم باحثيه المتميزين ويسلم شهادات التدريب لصغار المربين
شركة تيك توك توقع اتفاقية لبيع نسختها في الولايات المتحدة
أول ظهور لـ نورهان بعد تعرضها لوعكة صحية في المغرب
البرهان بعد عودته إلى السودان: شكرا لمصر ولـ الرئيس السيسي
تحديد هوية المشتبه به في حادث إطلاق النار بجامعة براون الأمريكية
روسيا تنشر أحدث منظومة لصواريخها النووية في بيلاروسيا
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19-12-2025
ماقصرتوا.. أول تعليق من الملكة رانيا على خسارة الأردن لقب كأس العرب
موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

رباب الهواري

تتصدر مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي اهتمام الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل حالة من التفاؤل تسود بين الجماهير بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه الفراعنة في بروفة الاستعداد الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

 هذه المواجهة لا تُعد مجرد بداية مشوار، بل اختبارًا مبكرًا لطموحات المنتخب وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

أهمية مباراة مصر وزيمبابوي في بداية المشوار

تحمل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي أهمية خاصة، كونها مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي غالبًا ما ترسم ملامح الطريق في البطولات الكبرى. تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الافتتاح يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، ويخفف الضغوط قبل المواجهات الأصعب في المجموعة، كما يعزز ثقة الجماهير في قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك وفق التفاصيل التالية:

  • اليوم: الإثنين
  • التاريخ: 22 ديسمبر
  • التوقيت: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة
  • الملعب: استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، باعتبارها أول اختبار رسمي للفراعنة في البطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات لها باع وخبرة في الكرة الإفريقية، حيث جاءت المجموعة على النحو التالي:

  • مصر
  • زيمبابوي
  • جنوب أفريقيا
  • أنجولا

وتفرض هذه المجموعة على المنتخب الوطني ضرورة الدخول بقوة منذ المباراة الأولى، وحصد النقاط الثلاث لتسهيل مهمة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتأكيد الطموحات في المنافسة على اللقب القاري الغائب عن الخزائن المصرية منذ سنوات.

القنوات الناقلة

خصصت، بي إن سبورت مجموعة قنوات MAX لبث مباريات كأس أمم أفريقيا، وهي: beIN SPORTS MAX 1 - beIN SPORTS MAX 2 - beIN SPORTS MAX 3 - beIN SPORTS MAX 4.


 

