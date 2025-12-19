موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

تتصدر مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي اهتمام الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الأخيرة، في ظل حالة من التفاؤل تسود بين الجماهير بعد الأداء الإيجابي الذي قدمه الفراعنة في بروفة الاستعداد الأخيرة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

هذه المواجهة لا تُعد مجرد بداية مشوار، بل اختبارًا مبكرًا لطموحات المنتخب وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

أهمية مباراة مصر وزيمبابوي في بداية المشوار

تحمل مباراة منتخب مصر وزيمبابوي أهمية خاصة، كونها مواجهة الجولة الأولى من دور المجموعات، والتي غالبًا ما ترسم ملامح الطريق في البطولات الكبرى. تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الافتتاح يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية، ويخفف الضغوط قبل المواجهات الأصعب في المجموعة، كما يعزز ثقة الجماهير في قدرة المنتخب على الذهاب بعيدًا في البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، وذلك وفق التفاصيل التالية:

اليوم: الإثنين

التاريخ: 22 ديسمبر

التوقيت: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية وإعلامية كبيرة، باعتبارها أول اختبار رسمي للفراعنة في البطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

أسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم منتخبات لها باع وخبرة في الكرة الإفريقية، حيث جاءت المجموعة على النحو التالي:

مصر

زيمبابوي

جنوب أفريقيا

أنجولا

وتفرض هذه المجموعة على المنتخب الوطني ضرورة الدخول بقوة منذ المباراة الأولى، وحصد النقاط الثلاث لتسهيل مهمة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وتأكيد الطموحات في المنافسة على اللقب القاري الغائب عن الخزائن المصرية منذ سنوات.

القنوات الناقلة

خصصت، بي إن سبورت مجموعة قنوات MAX لبث مباريات كأس أمم أفريقيا، وهي: beIN SPORTS MAX 1 - beIN SPORTS MAX 2 - beIN SPORTS MAX 3 - beIN SPORTS MAX 4.



