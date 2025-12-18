محافظ الغربية يتابع ميدانيًا تطوير ورصف شارع فلسطين بزفتى.. أعمال إحلال وتجديد بطول 1 كم لتعزيز كفاءة الصرف بأحد أهم محاور المدينة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورصف شارع فلسطين بمدينة زفتى، والذي يجرى تنفيذه عبر عده مراحل بدات بتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط الانحدار بالشارع، ضمن الخطة الشاملة التي يجرى تنفيذها لرفع كفاءة شبكات الصرف وتحسين كفاءتها التشغيلية بأحد أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، تابع محافظ الغربية معدلات التنفيذ على أرض الواقع، واطمأن على سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، كما استمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول مكونات المشروع ومراحله الفنية، والتي تشمل إحلال وتجديد خطوط الانحدار بأقطار مختلفة وبطول إجمالي يبلغ نحو 1 كيلومتر طولي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الشبكة واستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن المشروع جاء بعد الانتهاء الكامل من جميع التنسيقات مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الأعمال بصورة منظمة ودقيقة، ودون التأثير على المرافق الحيوية أو تعطيل الحركة اليومية للمواطنين، خاصة وأن شارع فلسطين يُعد محورًا رئيسيًا يخدم كثافة سكنية وحركية مرتفعة داخل مدينة زفتى.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تولي مشروعات الإحلال والتجديد أولوية قصوى باعتبارها الأساس الحقيقي لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تطوير شبكات الصرف الصحي يُمثل خطوة محورية تسبق أعمال الرصف النهائية، بما يضمن استدامة المشروعات وعدم تكرار التدخلات مستقبلاً، موضحًا أن رفع كفاءة البنية التحتية يأتي في صدارة توجهات المحافظة لتحقيق خدمة مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين. وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة وتنفيذ الأعمال طبقًا للكود المصري، مع المتابعة الدقيقة لكافة المراحل حتى الانتهاء من المشروع وتسليمه بالجودة المطلوبة.

تحسين خدمات المواطنين

ويأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشروعات التنموية التي تنفذها محافظة الغربية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، بما ينعكس بشكل مباشر على راحة المواطنين ويعزز من كفاءة المحاور المرورية الرئيسية داخل المدن، ويؤكد حرص المحافظة على وضع احتياجات المواطن في صدارة أولوياتها.