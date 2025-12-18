تحرك عاجل من الزراعة للقضاء على بيع الأسمدة المدعمة المهربة للسوق السوداء

أكد محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية، أن وزارة الزراعة تستهدف إيصال الأسمدة المدعمة للمزارعين .



وقال محمد شطا في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" منظومة الأسمدة كبيرة ولدينا حوالي 5752 جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية ولدينا 75 منفذ لشركة الريف المصري لصرف الأسمدة المدعومة ".



وتابع محمد شطا :" صرف الأسمدة المدعمة يتم من خلال بطاقة الحيازة الإلكترونية ".



واكمل محمد شطا :" قد يقوم أي مزارع ببيع أسمدة مدعومة حصل عليها بسبب وجود خلل في الحصر الزراعي ".

ولفت محمد شطا :" الأسمدة المدعمة يحظر تواجدها مع التجار ونتحرك لمواجهة أي تلاعب بمقدرات المزارع المصري "، مضيفا:" قمنا بضبط 7.4 طن من الأسمدة المدعمة المهربة ".