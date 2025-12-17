إهدار مال عام.. إحالة جمعية زراعية بدمياط للتحقيق بسبب مُخالفات في صرف الأسمدة

أحال الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ، مخالفات صرف أسمدة مدعمة دون وجه حق بإحدى الجمعيات الزراعية إلى الشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم الزراعي والحفاظ على المال العام.

جاء ذلك على خلفية قيام لجنة من مديرية الزراعة برئاسة المهندس صالح فرغلي أفادت بأنه خلال أعمال المرور والمتابعة على إحدى الجمعيات الزراعية التابعة لمركز كفر البطيخ، تم رصد مخالفات تتعلق بصرف أسمدة مدعمة دون استحقاق، بالمخالفة للضوابط المنظمة لصرف الدعم.

وأوضح التقرير أن المخالفات تمثلت في إدراج بيانات غير مطابقة للحصر الزراعي الفعلي، ما ترتب عليه صرف حصص سمادية غير مستحقة خلال عدد من المواسم الزراعية، الأمر الذي تسبب في إهدار للمال العام.

وأكد محافظ دمياط استمرار تكثيف حملات المتابعة والرقابة على الجمعيات الزراعية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مُخالفات تمس منظومة الدعم أو تهدّر المال العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين.

كما شدّد المحافظ على أهمية إحكام الرقابة على منظومة الحصر الزراعي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، بما يُسهم في دعم المزارعين الجادين وتحقيق العدالة في توزيع الموارد الزراعية.