لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
الطيران الفيدرالي الأميركي يحذر من التحليق قرب فنزويلا بعد حادثة كادت تؤدي إلى تصادم جوي

حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية قادة الطائرات من توخي الحذر الشديد عند التحليق قرب الأجواء المحاذية لفنزويلا، وذلك على خلفية حادثة كادت تؤدي إلى تصادم جوي بين طائرة ركاب تابعة لشركة «جيت بلو» وطائرة تزويد وقود تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وصباح اليوم، قال طيار في تسجيل صوتي لمراقبة الحركة الجوية إن رحلة «جيت بلو» رقم 1112، المتجهة إلى نيويورك، اضطرت يوم الجمعة إلى تنفيذ مناورة مراوغة لتجنب الاصطدام بطائرة عسكرية أمريكية، أثناء تحليقها على بعد نحو 64 كيلومتراً قبالة سواحل فنزويلا.

ووفقاً للتسجيل الذي نشره موقع liveatc.net، أفاد طيار طائرة الإيرباص A320 بأن طائرة سلاح الجو لم يكن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها مفعلاً، وكانت تحلق على نفس الارتفاع وعلى مسافة أميال قليلة فقط. وأضاف أن الطائرة العسكرية دخلت لاحقاً المجال الجوي الفنزويلي، قائلا: مرت الطائرة مباشرة في مسار رحلتنا… كنا على وشك الاصطدام في الجو.

ويأتي هذا الحادث في ظل تعزيزات عسكرية أميركية قرب فنزويلا، ما أعاد إلى الواجهة مخاوف متزايدة بشأن سلامة الطيران المدني في مناطق التوتر.

مطالب بتحسين أنظمة التتبع

وأعاد الحادث إلى الأذهان تصادماً مميتاً وقع في يناير الماضي قرب مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، حين اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة تابعة لشركة «أميركان إيرلاينز»، ما أسفر عن مقتل 67 شخصاً، في حادثة لم تكن فيها المروحية تستخدم نظام التتبع المتطور المعروف باسم (ADS-B).

وفي هذا السياق، تساءل رئيس لجنة التجارة في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور تيد كروز، عن استمرار التغاضي عن «حوادث كادت أن تقع»، داعياً إلى تحسين أنظمة تتبع الطائرات العسكرية. من جهتها، قالت السيناتور ماريا كانتويل إن حادثة «جيت بلو» غير مقبولة، مؤكدة ضرورة وجود نظام يضمن تبادل معلومات المواقع بين الطائرات العسكرية والتجارية.

مخاوف على سلامة الطيران

وأدلى أعضاء في مجلس الشيوخ بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، ضمن مساعيهم لإزالة بند في مشروع قانون الدفاع السنوي، يرون أنه قد يضعف سلامة الطيران عبر السماح للطائرات العسكرية بالعمل دون بث بيانات (ADS-B) في بعض المجالات الجوية.

بدورها، أكدت شركة «جيت بلو» أن السلامة هي أولويتها القصوى، مشيرة إلى أن طاقم الرحلة تعامل مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة، وأبلغ السلطات الفيدرالية، مع الاستعداد للتعاون في أي تحقيق.

توتر سياسي وعسكري

ويأتي الحادث في وقت كثفت فيه الولايات المتحدة وجودها العسكري في جنوب البحر الكاريبي، في ظل تصاعد التوتر مع فنزويلا وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وأعلنت القيادة الجنوبية الأميركية أنها على علم بالحادثة وتجري مراجعة شاملة لها، مؤكدة أن السلامة تبقى على رأس أولوياتها.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد حذرت الشهر الماضي شركات الطيران من «وضع خطير محتمل» عند التحليق فوق فنزويلا، ما دفع عدداً من شركات الطيران العالمية إلى تعليق رحلاتها مع تصاعد التوترات في المنطقة.

