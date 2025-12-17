قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ علوم سياسية: دبلوماسية مصر «نشطة» وسط توترات إقليمية.. وموقف حاسم من الأزمة السودانية
حراسة المرمى في أمم أفريقيا .. محمود أبو الدهب يُحدّد الأنسب للفراعنة
أُُصلي حابسًا للأخبثين هربًا من الوضوء في البرد الشديد.. فهل صلاتي صحيحة؟.. الإفتاء تجيب
عقدي كان بـ 10 جنيهات.. ماهر همام يكشف ذكرياته مع الأهلي ولقائه الأول مع «هيديكوتي»|فيديو
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17-12-2025
«الغمري»: حروب الجيل الجديد تستهدف عقول المصريين.. والسوشيال ميديا «رأس الحربة»
إهدار مال عام.. إحالة جمعية زراعية بدمياط للتحقيق بسبب مُخالفات في صرف الأسمدة
تفاصيل مُعاقبة ربة منزل بالسجن المُشدّد 5 سنوات بتهمة خطـ.ـف طفــ.ـل بالوايلي
«الغندور» يكشف عن توقعاته لنهائي كأس العرب
الولايات المتحدة تصنف أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا كمنظمة إرهابية | تفاصيل
‏ترامب: تصنيف النظام الفنزويلي كمنظمة إرهابية أجنبية .. لهذا السبب
السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض
بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025، هدوءًا وسط حالة من الحذر.

وكانت قد شهدت أسعار الذهب تحركات في نطاق محدود، حيث إنها لم تتجاوز التحركات الـ 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا.

وتترّقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من شأنها إعادة رسم توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026.

وتميل الأسواق حاليًا إلى تبني سياسة الترقب والانتظار قبيل صدور البيانات، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال الاجتماع الأخير للبنك المركزي، والتي أشار فيها إلى أن غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة يرون أن مخاطر تباطؤ سوق العمل باتت تفوق مخاطر التضخم.

 ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.


بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  4308 دولارات


سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4929 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5750 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24
 

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6571 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم


وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 46 ألف جنيه.

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.


في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.


ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.


ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

