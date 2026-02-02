قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة.. مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار داخل فندق قرب أتلانتا
لقائدي المركبات.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 55 ألف ريال.. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية
هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟.. الإفتاء توضح
طقس اليوم | بارد ورياح وأمطار خفيفة
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
تبدأ من 55 ألف ريال.. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية

MG 5 موديل 2026
MG 5 موديل 2026
صبري طلبه

تواصل MG 5 تعزيز تواجدها كأحد أقل طرازات السيدان سعرًا في السوق السعودي، حيث تُعد الخيار الأرخص الذي تقدمه العلامة الصينية ضمن هذه الفئة، ويأتي طراز 2026 بعدد من التجهيزات المرتبطة بالسلامة والراحة، مع التصميم العصري.

تصميم MG 5 موديل 2026

تحافظ MG 5 موديل 2026 على مظهر خارجي من فئة السيدات بلمسات حديثة، حيث تعتمد على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إلى جانب إضاءة نهارية، وتأتي السيارة بجنوط ألمنيوم بقياس 16 بوصة، مع مرايا جانبية مدمج بها إشارات انعطاف.

MG 5 موديل 2026

بينما تحصل الفئة الأعلى على فتحة سقف كهربائية، وتبلغ أبعاد السيارة 4,607 ملم للطول، و1,818 ملم للعرض، و1,489 ملم للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2,680 ملم، كما توفر حقيبة الأمتعة الخلفية سعة تخزين تصل إلى 406 لترات.

محرك وأداء MG 5 موديل 2026

تعتمد MG 5 على محرك رباعي الأسطوانات يولد قوة تبلغ 110 أحصنة، مع عزم دوران يصل إلى 140 نيوتن متر، ويرتبط بنظام دفع أمامي للعجلات، واستهلاك وقود يقدر بـ 16.8 كيلومتر لكل لتر، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترًا، بينما تصل السرعة القصوى إلى 184 كيلومترًا في الساعة.

MG 5 موديل 2026

وسائل الحماية وتجهيزات MG 5 موديل 2026

تقدم MG 5 بوسادتين هوائيتين وتصل إلى 6 وسائد في الفئات الأعلى، وتشمل التجهيزات نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، مع التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، إلى جانب أنظمة التحكم في الجر والثبات الإلكتروني.

وتتوفر في MG 5 حساسات خلفية للمساعدة على الركن، مع كاميرا خلفية في الفئات الأساسية، في حين تحصل الفئات الأعلى على نظام كاميرات بزاوية 360 درجة، إضافة إلى نظام تثبيت السرعة.

MG 5 موديل 2026

وجاءت المقصورة الداخلية بتجهيزات تتضمن شاشة العدادات بين 3.5 بوصة و12.3 بوصة حسب الفئة، وتتوفر شاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، مع نظام صوتي يتراوح بين أربع وست سماعات. 

كما تضم السيارة نظام تكييف إلكتروني مع فتحات خلفية، وفلتر لتنقية الهواء، ويأتي المقود متعدد الوظائف قياسيًا في جميع الفئات، مع كسوة جلدية في فئتي Comfort وDeluxe، بينما تحصل الفئة العليا على شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

سعر MG 5 موديل 2026 في السعودية 

تبدأ أسعار MG 5 موديل 2026 في السوق السعودي من 55,200 ريال.

MG 5 MG 5 موديل 2026 سعر إم جي 5 في السعودية مواصفات MG 5 موديل 2026 مواصفات إم جي 5 أسعار إم جي 5 أسعار السيارة إم جي 5 في السعودية سعر MG 5 موديل 2026

