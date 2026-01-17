قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجأة.. عرض أوروبي من الدوريات الكبرى يعطل تجديد نجم الأهلي
أخبار التوك شو| كواليس خطيرة يكشفها مصطفى بكري عن ثورة يناير .. حسن عبد الرحمن: تدخل الرئيس السيسي صحّح مسار الانتخابات البرلمانية
4 مباريات قوية فى ختام الجولة السابعة بكأس عاصمة مصر اليوم
أسعار السكر والزيت والدقيق في التموين اليوم السبت 17-1-2026
الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو
موعد مباراة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
أسامة حسن يوجه رسالة دعم لـ حسن شحاتة: ربنا يشفيك ويعافيك
عاهد بسيسو: رؤية حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة مبنية على الخطة المصرية
نداء عاجل من الجيش السوري بعدم دخول المدنيين إلى ريف حلب
تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا.. وموعد المباراة والقنوات الناقلة
هل مر النبي على مصر في ليلة الإسراء والمعراج؟.. علي جمعة: زارها مرتين
أحزاب: المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ تعكس محورية الدور المصري في دعم الدولة الفلسطينية
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إم جي 4 الكهربائية.. وسعرها في السوق السعودي

إم جي 4
إم جي 4
صبري طلبه

تُعد سيارة إم جي 4 واحدة من أبرز الطرازات الكهربائية التي قدمتها العلامة الصينية في السوق السعودي خلال الفترة الأخيرة، وتنتمي السيارة إلى فئة الهاتشباك، مع تصميم عصري، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفئات والتجهيزات.

أبعاد وتصميم سيارة إم جي 4

تعتمد إم جي 4 على أبعاد خارجية يبلغ طولها 4,287 مم، مع عرض يصل إلى 1,836 مم وارتفاع قدره 1,516 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,705 مم، ويتراوح الوزن الصافي حسب الفئة بين 1,655 و1,748 كجم، في حين توفر مساحة تخزين خلفية بسعة 363 لترًا.

كما ترتكز السيارة على جنوط ألمنيوم بقياس 17 أو 18 بوصة، مع اعتماد إضاءة LED كاملة للمصابيح الأمامية والخلفية.

إم جي 4

أداء ومحركات إم جي 4

تقدم إم جي 4 مجموعة واسعة من خيارات الأداء، حيث تبدأ الفئات الأساسية بمحرك كهربائي واحد بقوة 170 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر، وصولًا إلى فئات أعلى بقوة تتراوح بين 203 و245 حصانًا.

أما فئة XPower الأعلى، فتعتمد على محركين كهربائيين يولدان قوة إجمالية تصل إلى 430 حصانًا، وعزم دوران ضخم يبلغ 600 نيوتن متر، مع نواقل أوتوماتيكية.

إم جي 4

مقصورة وتجهيزات إم جي 4

تتوسط لوحة القيادة شاشة ترفيه قياس 10.25 بوصة، إلى جانب شاشة عدادات رقمية مستقلة بقياس 7 بوصة، ويتوفر نظام صوتي بعدد سماعات يتراوح بين 4 و6 سماعات حسب الفئة، مع نظام تكييف أوتوماتيكي مدعوم بفلتر لتنقية الهواء، كما تشمل التجهيزات العملية شاحنًا لاسلكيًا للهواتف الذكية، وفرامل إلكترونية.

زُودت إم جي 4 بحزمة متقدمة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، حيث تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، إلى جانب التحكم في قوى الجر ونظام تثبيت السرعة.

إم جي 4

كما تتوفر أنظمة أكثر تطورًا مثل مراقبة النقطة العمياء، والتحذير من التصادم الأمامي، ومكابح الطوارئ الذاتية، إضافة إلى التحذير من التصادم الخلفي، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، ومراقبة إجهاد السائق، ونظام قراءة لافتات الطريق.

أسعار إم جي 4 في السوق السعودي 

تقدم سيارة إم جي 4 الكهربائية في السعودية عبر  فئة Standard بسعر يبدأ من 113,900 ريال، بينما تقدم فئة Comfort بسعر يبدأ من 129,900 ريال.

وتأتي فئة Deluxe بسعر يبدأ من 134,900 ريال، في حين تصل أسعار فئة Deluxe الأعلى تجهيزًا إلى 147,900 ريال، أما فئة XPower فيبلغ سعرها 154,900 ريال.

إم جي 4 سعر إم جي 4 سعر إم جي 4 في السعودية أسعار إم جي 4 مواصفات إم جي 4

