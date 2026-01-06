قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تنافس إم جي سايبر X أيقونة مرسيدس.. ومتى تنطلق؟

إم جي سايبر X 
إم جي سايبر X 
صبري طلبه

أثارت شركة إم جي الصينية اهتمام المتابعين خلال الفترة الماضية بعدما كشفت عن ملامح خطتها لإطلاق سيارة كهربائية جديدة بالكامل تحمل اسم سايبر X، في خطوة تعكس سعي العلامة لتعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

تصميم صندوقي يفتح باب المقارنات مع أيقونة مرسيدس

منذ ظهور الصور الأولية للسيارة، بدأت المقارنات مع مرسيدس جي كلاس، خاصة بسبب التصميم الصندوقي الواضح الذي يميز سايبر X ، حيث تعتمد السيارة خطوطًا مستقيمة وزوايا حادة تمنحها حضورًا قويًا على الطريق، مع مقدمة مدببة ومصابيح أمامية ذات تصميم حاد، إلى جانب مصابيح خلفية شريطية تمتد بعرض السيارة، وهذا الأسلوب التصميمي يضعها في فئة سيارات الطرق الوعرة ذات الطابع الكلاسيكي، لكن بروح عصرية ولمسات صينية واضحة.

إم جي سايبر X 

ملامح خارجية تعكس شخصية SUV عصرية

تحمل إم جي سايبر X العديد من التفاصيل التي تؤكد انتماءها لفئة SUV متعددة الاستخدامات، حيث تأتي بجنوط رياضية، وفتحة سقف، ودعامات نصف دائرية بارزة أعلى مناطق العجلات تعزز الطابع القوي للهيكل، كما تعتمد السيارة مفهوم الخمسة أبواب عند احتساب الباب الخلفي المخصص لمساحة التخزين، مع توفر حساسات ركن، ومرايا جانبية كهربائية.

منصة كهربائية مخصصة وخيارات أداء متعددة

من المتوقع أن تعتمد إم جي سايبر X على منصة SAIC E3 الكهربائية، وهي المنصة نفسها المستخدمة في طرازات كهربائية أخرى مثل MG4 وتشير التوقعات إلى توفر أكثر من خيار لمنظومة الدفع، حيث يُرجح أن تحصل الفئات الأعلى على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي، ما يمنح السيارة قدرات أفضل على الطرق الوعرة وأداءً أكثر قوة.

إم جي سايبر X 

وفيما يخص البطاريات، تشير بعض المعلومات الأولية إلى أن سايبر X قد تتوفر بعدة سعات مختلفة، تبدأ من بطارية بسعة 42.8 كيلووات ساعة، مرورًا بخيار 53.9 كيلووات ساعة، وصولًا إلى بطارية أكبر بسعة 70 كيلووات ساعة من النوع شبه الصلب، ومن المتوقع أن يصل مدى القيادة في بعض الفئات إلى نحو 537 كيلومترًا.

وبحسب التوقعات، من المنتظر الكشف الرسمي عن النسخة النهائية من إم جي سايبر X في عام 2027، مع احتمال ظهورها في الأسواق الصينية قبل ذلك، هذا التوقيت يمنح إم جي فرصة لتطوير السيارة بشكل نهائي ودخول المنافسة بقوة في فئة تشهد نموًا متسارعًا.

إم جي سايبر X 

هل تنافس مرسيدس فعليًا أم تقدم بديلاً مختلفًا؟

رغم التشابه مع الهيكلية المتقاربة لأيقونة مرسيدس جي كلاس، إلا أن إم جي سايبر X تبدو أقرب إلى تقديم تفسير كهربائي عصري للسيارات الصندوقية، بدلًا من منافسة مباشرة على مستوى الفخامة والتاريخ، ومع ذلك، فإن التصميم الجريء، والمنصة الكهربائية، وخيارات الأداء المتوقعة، تضع سايبر X كخيار قوي، وسط عائلة الـ SUV الرياضية.

