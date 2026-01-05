مواصفات شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة كليًا.. صور

تواصل شيفروليه من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد طرح النسخة الجديدة كليًا صاحبة اللقب سبارك، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام بحجم متوسط، مع تقنيات العمل بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، واللمسات العصرية.

تصميم السيارة شيفروليه سبارك الكهربائية

تعتمد شيفروليه سبارك الكهربائية الجديدة على تصميم خارجي مدمج وبطابع رياضية، حيث يبلغ طول السيارة 4.160 مم، مع عرض يصل إلى 1.760 مم وارتفاع 1.560 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2.650 مم، ويظهر الطابع العصري من خلال الواجهة الأمامية المزودة بمصابيح بتقنية LED.

شيفروليه سبارك الكهربائية

كما تأتي السيارة بجنوط رياضية تضيف لمسة شبابية، مع قضبان مزدوجة على جانبي السقف تعزز من الطابع العملي، ويكتمل التصميم بمفهوم الأبواب الأربعة مع باب خلفي مخصص لمساحة التخزين، إضافة إلى مرايا جانبية كهربائية قابلة للضبط، إلى جانب الخطوط الانسيابية التي تعزز الكفاءة الهوائية.

تجهيزات شيفروليه سبارك الكهربائية

توفر المقصورة الداخلية لشيفروليه سبارك الكهربائية تجهيزات تقنية متنوعة، حيث تضم السيارة شاشة عدادات رقمية بقياس 8.8 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف تسهّل التحكم بالأنظمة المختلفة، كما تم تزويد السيارة بنظام صوتي مكوّن من 6 سماعات، وتكتمل التجهيزات بشاشة لمس مركزية قياس 10.1 بوصة تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

شيفروليه سبارك الكهربائية

تدعم سبارك الكهربائية تجهيزات راحة عملية تشمل مكيف هواء، وإضاءة داخلية موزعة بشكل مناسب، إلى جانب نوافذ كهربائية وقفل مركزي، كما تم تزويد السيارة بكاميرا خلفية وحساسات ركن، ما يسهم في تسهيل عملية الاصطفاف داخل الأماكن الضيقة.

شيفروليه سبارك الكهربائية

وتوفر شيفروليه سبارك الكهربائية مجموعة من أنظمة الأمان، وتشمل هذه الأنظمة وسائد هوائية للحماية من الصدمات، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، إضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS مع التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، كما تم تزويد السيارة ببرنامج الثبات الإلكتروني ESC، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

شيفروليه سبارك الكهربائية

بطارية وأداء شيفروليه سبارك الكهربائية

تعتمد شيفروليه سبارك الكهربائية على بطارية بسعة 42 كيلوواط ساعة، تتيح للسيارة قطع مسافة تصل إلى 360 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويمكن شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال نحو 35 دقيقة باستخدام شاحن تيار مستمر DC، وتعمل السيارة بمحرك كهربائي يولد قوة 100 حصان، مع عزم دوران يبلغ 180 نيوتن متر، ويتصل بنظام الدفع الأمامي، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.