الكشف عن سيارة هواوي BAOJUN HUAJING S بتصميم رياضي| صور

كشفت شركة هواوي، بالتعاون مع تحالف سايك جي إم وولينج، عن إطلاق سيارة Baojun Huajing S الجديدة، لتسجل حضورًا لافتًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وفي خطوة تعكس توسعها نحو عالم السيارات.

هواوي BAOJUN HUAJING S ومنصة تطوير حديثة

تعتمد Baojun Huajing S على منصة تيانيو المطورة خصيصًا من الشركة الصينية، وهي منصة هندسية صُممت لتكون مرنة وقابلة لاستيعاب أنظمة الدفع الحديثة والتقنيات الذكية، وتوفر هذه القاعدة بنية متقدمة تسمح بتحسين توزيع الوزن، وتعزيز مستويات الثبات، إلى جانب دعم أنظمة التحكم والاتصال التي باتت عنصرًا أساسيًا في السيارات الحديثة.

أداء ومحرك هواوي BAOJUN HUAJING S

تعتمد السيارة هواوي BAOJUN HUAJING S على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 145 حصانًا، ويعمل بالتكامل مع نظام هجين يحمل توقيع وولينج Lingxi، ويهدف هذا النظام إلى تقديم أداء سلس في مختلف ظروف القيادة، مع تحسين استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد الكامل على المحرك التقليدي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الحلول الأقل انبعاثًا.

بطارية هواوي BAOJUN HUAJING S ومدى القيادة

تستفيد Baojun Huajing S من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، وهي متوفرة بسعتي 31 و42 كيلووات ساعة، ويوفر هذا النظام الكهربائي مدى قيادة متدرج يتراوح بين 130 و175 كيلومترًا، وفقًا للفئة وتجهيزات البطارية.

أبعاد وتصميم هواوي BAOJUN HUAJING S

تنتمي السيارة هواوي BAOJUN HUAJING S إلى فئة SUV كبيرة الحجم، وهو ما يظهر بوضوح في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طولها نحو 5.2 متر، مع عرض يصل إلى 2 متر، وارتفاع يقارب 1.8 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.1 متر.

يحمل التصميم الخارجي لـ Baojun Huajing S ملامح رياضية واضحة، تبدأ من الواجهة الأمامية الحادة، مرورًا بالشبكة السفلية البارزة، وانتهاءً بوحدات الإضاءة العاملة بتقنيةLED ، كما زُوّدت السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، وسقف بانورامي، إلى جانب جناح خلفي رياضي يضفي طابعًا ديناميكيًا على الشكل العام، مع جنوط رياضية ذات تصميم أنيق.