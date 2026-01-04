قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لميس الحديدي: اعتقال مادورو يعلن بداية عالم تحكمه القوة لا القانون | فيديو
«النقل» تنشر صورًا جديدة توضح الإقبال الكثيف على استقلال القطار الكهربائي الخفيف |شاهد
إياك وهذا الفعل في رجب ..أشد حرمة من باقي الشهور
تفاصيل تأجيل الدوري حال بلوغ منتخب مصر نصف نهائي أمم أفريقيا.. وخلاف طه عزت مع سويلم
كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر.. وتحذير ياباني من إطلاق آخر
الأهلي يُواجه أزمة في تسويق أشرف داري .. لهذا السبب
اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا وعودة الرحلات
سيناريو مجنون .. إبراهيم عبدالجواد يكشف لحظات الحسم المُثيرة في مباراة مالي وتونس
رسالة ترامب للعالم بعد إعلانه نجاح عملية فنزويلا واعتقال مادورو برفقة زوجته
بعد شوط أول مُتكافئ.. برشلونة يحسم ديربي كتالونيا بثنائية نظيفة أمام إسبانيول
بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»
الأهلي يتواصل مع «الجزار» من أجل ضمه خلال الساعات المقبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن سيارة هواوي BAOJUN HUAJING S بتصميم رياضي| صور

هواوي BAOJUN HUAJING S
هواوي BAOJUN HUAJING S
صري طلبه

كشفت شركة هواوي، بالتعاون مع تحالف سايك جي إم وولينج، عن إطلاق سيارة Baojun Huajing S  الجديدة، لتسجل حضورًا لافتًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم، وفي خطوة تعكس توسعها نحو عالم السيارات.

هواوي BAOJUN HUAJING S ومنصة تطوير حديثة 

تعتمد Baojun Huajing S على منصة تيانيو المطورة خصيصًا من الشركة الصينية، وهي منصة هندسية صُممت لتكون مرنة وقابلة لاستيعاب أنظمة الدفع الحديثة والتقنيات الذكية، وتوفر هذه القاعدة بنية متقدمة تسمح بتحسين توزيع الوزن، وتعزيز مستويات الثبات، إلى جانب دعم أنظمة التحكم والاتصال التي باتت عنصرًا أساسيًا في السيارات الحديثة.

هواوي BAOJUN HUAJING S

أداء ومحرك هواوي BAOJUN HUAJING S

تعتمد السيارة هواوي BAOJUN HUAJING S على محرك بنزين بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 145 حصانًا، ويعمل بالتكامل مع نظام هجين يحمل توقيع وولينج  Lingxi، ويهدف هذا النظام إلى تقديم أداء سلس في مختلف ظروف القيادة، مع تحسين استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد الكامل على المحرك التقليدي، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الحلول الأقل انبعاثًا.

هواوي BAOJUN HUAJING S

بطارية هواوي BAOJUN HUAJING S ومدى القيادة 

تستفيد Baojun Huajing S من بطارية ليثيوم فوسفات الحديد، وهي متوفرة بسعتي 31 و42 كيلووات ساعة، ويوفر هذا النظام الكهربائي مدى قيادة متدرج يتراوح بين 130 و175 كيلومترًا، وفقًا للفئة وتجهيزات البطارية.

هواوي BAOJUN HUAJING S

أبعاد وتصميم هواوي BAOJUN HUAJING S

تنتمي السيارة هواوي BAOJUN HUAJING S إلى فئة SUV كبيرة الحجم، وهو ما يظهر بوضوح في أبعادها الخارجية، حيث يبلغ طولها نحو 5.2 متر، مع عرض يصل إلى 2 متر، وارتفاع يقارب 1.8 متر، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.1 متر. 

هواوي BAOJUN HUAJING S

يحمل التصميم الخارجي لـ Baojun Huajing S ملامح رياضية واضحة، تبدأ من الواجهة الأمامية الحادة، مرورًا بالشبكة السفلية البارزة، وانتهاءً بوحدات الإضاءة العاملة بتقنيةLED ، كما زُوّدت السيارة بحساسات ركن أمامية وخلفية، وسقف بانورامي، إلى جانب جناح خلفي رياضي يضفي طابعًا ديناميكيًا على الشكل العام، مع جنوط رياضية ذات تصميم أنيق.

هواوي BAOJUN HUAJING S هواوي BAOJUN HUAJING S سيارة هواوي BAOJUN HUAJING S السيارة هواوي BAOJUN HUAJING S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 4 -1-2026

محافظ المنيا يتابع انتهاء اليوم الاول من جولة الإعادة بانتخابات النواب

محافظ المنيا: اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب «دون شكاوى»

وزير قطاع الأعمال العام بقطاعات غزل المحلة

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد الأعمال النهائية لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد