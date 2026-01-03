انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

انطلقت اليوم أولى فعاليات رالي داكار السعودية 2026 في نسخته الـ48 والسابعة على التوالي في المملكة، ليواصل حضوره كأعنف وأطول سباق صحراوي في العالم، وسط تحديات قاسية تجمع بين القوة البدنية والدقة الملاحية والاعتماد الكامل على كفاءة المركبات.

وتشهد نسخة هذا العام من رالي داكار السعودية 2026، مشاركة 812 متسابقا يمثلون 69 جنسية، يتنافسون عبر 433 مركبة ضمن ست فئات مختلفة، على مسار إجمالي يبلغ 7994 كيلومترا، منها 4840 كيلومترا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، ما ينذر بمنافسات قوية بين نخبة سائقي العالم، كما تسهم فعاليات الرالي في تنشيط الاقتصاد المحلي بالمناطق التي يمر بها، عبر الطلب الكبير على الخدمات اللوجستية وقطع الغيار والدعم الفني.

ويشارك في هذه النسخة من رالي داكار السعودية 2026 المتسابقان السعوديان حمزة باخشب وعبدالله الشقاوي ضمن فئة "SSV"، ضمن مخرجات برنامج "الجيل السعودي القادم"، الذي يهدف إلى إعداد كوادر وطنية قادرة على تمثيل المملكة في أكبر المحافل الدولية، مع خطط مستقبلية لتوسيع قاعدة المواهب خلال الأعوام المقبلة.

ويقام الرالي تحت إشراف وزارة الرياضة السعودية، وتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات ‏‏والدراجات النارية، ضمن رؤية ‏‏تستهدف تعزيز مساهمة الرياضة في الاقتصاد الوطني، ورفع حضور المملكة على ‏‏خارطة البطولات العالمية الكبرى.‏

و يؤكد ‏رالي داكار السعودية 2026 أن المملكة لم تعد مجرد محطة للاستضافة، بل ‏ساحة رئيسية ترسم ملامح مستقبل رياضة المحركات عالميا، عبر تنظيم احترافي ‏ومسارات تعكس تنوع وقسوة الطبيعة الصحراوية.‏

وياتي مسار ومراحل رالي داكار السعودية 2026:

- المرحلة الاستعراضية – السبت 3 يناير: ينبع – ينبع

- المرحلة الأولى – الأحد 4 يناير: ينبع – ينبع

- المرحلة الثانية – الاثنين 5 يناير: ينبع – العلا

- المرحلة الثالثة – الثلاثاء 6 يناير: العلا – العلا

- المرحلة الرابعة – الأربعاء 7 يناير: العلا – مخيم المبيت

- المرحلة الخامسة – الخميس 8 يناير: مخيم المبيت – حائل

- المرحلة السادسة – الجمعة 9 يناير: حائل – الرياض

- يوم الراحة – السبت 10 يناير: الرياض

- المرحلة السابعة – الأحد 11 يناير: الرياض – وادي الدواسر

- المرحلة الثامنة – الاثنين 12 يناير: وادي الدواسر – وادي الدواسر

- المرحلة التاسعة – الثلاثاء 13 يناير: وادي الدواسر – مخيم المبيت

- المرحلة العاشرة – الأربعاء 14 يناير: مخيم المبيت – بيشة

- المرحلة الحادية عشرة – الخميس 15 يناير: بيشة – الحناكية

- المرحلة الثانية عشرة – الجمعة 16 يناير: الحناكية – ينبع

- المرحلة الثالثة عشرة – السبت 17 يناير: ينبع – ينبع