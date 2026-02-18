برلماني: تنظيم السوق العقاري خطوة ضرورية لحماية المواطنين

أشاد النائب محيي القطان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتحركات الرامية إلى تنظيم السوق العقاري في مصر، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إطارا مؤسسيا وتشريعيا واضحا يضمن حوكمة هذا القطاع الحيوي، ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وقال محيي القطان في تصريحات خاصة إن السوق العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل مباشر في دعم معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن تنظيم السوق لا يستهدف فرض قيود جديدة، بل يهدف إلى ضبط الأداء، ووضع قواعد واضحة وملزمة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، وتضمن وجود آليات رقابة فعالة تتابع تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يمنع تكرار الأزمات ويحافظ على أموال المواطنين.

وأكد القطان أن وجود كيان تنظيمي متخصص من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة للمطورين، ووضع معايير للإعلان والتسويق، ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

وأشار إلى أن تنظيم السوق العقاري سينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم جهود الدولة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، مؤكدا أن الحوكمة الرشيدة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.