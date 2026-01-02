5 سيارات زيرو في مصر تحت المليون جنيه.. بالأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الطرازات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلاف الأسعار، وهي نقطة مهمة ضمن أركان المعادلة الشرائية.

ويقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو في مصر تحت المليون جنيه، مع عرض الأسعار وأبرز المواصفات.

إم جي 5

إم جي 5

تعتمد إم جي 5 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر يعمل بنظام السحب الطبيعي، ويولد قوة تصل إلى 120 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 150 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، وتقدم السيارة بسعر يتراوح بين 799,990 و 899,990 جنيها.

نيسان سنترا

نيسان سنترا

تأتي السيارة نيسان سنترا بناقل سرعات أوتوماتيك CVT مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 118 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 899,000 جنيه.

فيات x500

فيات x500

يبلغ سعر السيارة فيات x500 نحو 954,900، وتستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

كايي اكس 3 برو

كايي اكس 3 برو

تقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج 114 حصانًا، و143 نيوتن متر من عزم الدروان، وبمحرك اخر بقوة 156 حصانًا، و230 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، جميعهم يعمل بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يتراوح بين 799,995 و 859,900 جنيه.

شيري تيجو 7

شيري تيجو 7

تعتمد شيري تيجو 7 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر، قادر على إنتاج قوة 145 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 929,000 و 999,000 جنيه.