وزير الرياضة يستقبل مجلس الإسماعيلي

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وذلك بمقر الوزارة، بالعاصمة الجديدة.

وخلال اللقاء، قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي التهنئة لوزير الشباب والرياضة، متمنين له التوفيق في أداء مهام عمله، ومؤكدين دعمهم الكامل لجهود الوزارة في تطوير المنظومة الرياضية وتعزيز الاستقرار داخل الأندية.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بالنادي وخططه المستقبلية، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والأندية الجماهيرية الكبرى، بما يسهم في تطوير الأداء الإداري والرياضي، وتحقيق تطلعات الجماهير.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم جميع الأندية الرياضية، وخاصة الجماهيرية، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لنجاحها واستمرار دورها الرياضي والمجتمعي، بما يخدم الرياضة المصرية ويعزز من مكانتها على مختلف المستويات.

