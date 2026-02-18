بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

تسبب بعض الاطعمة التي يتناولها المصريون خلال الصيام في ارتفاع نسبة الكوليسترول والسكر بسبب الأطعمة الدسمة والحلويات ولكن في نفس الوقت هناك بعض المشروبات والأطعمة التي اعتادوا عليها تساعد في خفض أضرار هذه الأطعمة وفي مقدمتها الخروب.

ووفقا لما جاء في موقع tuasaude فإن تناول الخروب على الإفطار في رمضان يحمى مرضى السكري والكوليسترول من المضاعفات الخطيرة التي تصيبهم.

علاج الكوليسترول

الخروب غني بمضادات الأكسدة ، التي تساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية.

بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن تناول الأطعمة الغنية بالألياف والمنخفضة في الدهون المشبعة يساعد على الوقاية من ارتفاع الكوليسترول. ولأن الخروب يحتوي على الألياف، فإنه يُعدّ جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب.

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، عن طريق تقليل ترسبات الدهون في الشرايين والحد من امتصاص الدهون في الجسم.

تنظيم مستويات السكر في الدم

بفضل غناه بالألياف، وخاصة البكتين، يُمكن للخروب أن يُساعد في السيطرة على مرض السكري من خلال دعم مستويات السكر في الدم وعادةً ما تتميز الأطعمة المصنوعة من الخروب بانخفاض مؤشرها الجلايسيمي، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لنظام غذائي لمرضى السكري .

الحفاظ على صحة العظام

يُعدّ الخروب غنياً بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما معدنان يدعمان كثافة العظام ويساعدان على تقوية العظام والأسنان كما قد يساعد تناوله بانتظام على الوقاية من الكسور وهشاشة العظام.