حر أم برد؟ طقس أول يوم رمضان ودرجات الحرارة غداً

طقس أول يوم رمضان
طقس أول يوم رمضان
رشا عوني

ارتفعت معدلات البحث عن حالة الطقس غداً و طقس أول يوم رمضان الخميس، حيث يرغب الجميع في معرفة ماسيحدث خلال ساعات الصيام غداً وهل سيشهد أول رمضان طقس حار خلال ساعات النهار مثل الأيام الماضية؟ أم سنشهد تقلبات جوية جديدة وسيكون طقس بارد مع سقوط الأمطار؟. 

حالة الطقس غداً 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس 19 فبراير 2026 الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة أول يوم رمضان

وتسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية 19:21 درجة، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22:21 درجة وجنوب البلاد 22:28 درجة، حيث يسود طقس بارد فى الصباح الباكر ومائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء وشديد البرودة فى الليل.

طقس دافيء في أول يوم رمضان 

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدا سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلًا، مع انتشار شبورة مائية من الساعة الـ4 إلى الـ9 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على هذه المناطق 

وأشارت إلى احتمالية انتشار نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة 

ولفتت إلى وجود سحب منخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط على بعض المناطق من سواحل «مطروح - العلمين - الإسكندرية - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح» وسرعة الرياح من (40 إلى 50) كم/س وارتفاع الأمواج من «2.5 إلى 3» متر، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة، سرعة الرياح من «50 إلى 60» كم/س وارتفاع الأمواج من «2.5 إلى 3.5» متر.

درجات الحرارة غداً 

القاهرة: العظمى 21 - الصغرى 12

العاصمة الإدارية: العظمى 21 - الصغرى 10

6 أكتوبر: العظمى 22 - الصغرى 10

بنها: العظمى 21 - الصغرى 12

دمنهور: العظمى 21 - الصغرى 12

وادي النطرون: العظمى 20 - الصغرى 11

كفر الشيخ: العظمى 20 - الصغرى 10

بلطيم: العظمى 20 - الصغرى 11

المنصورة: العظمى 20 - الصغرى 12

الزقازيق: العظمى 20 - الصغرى 12

شبين الكوم: العظمى 19 - الصغرى 11

طنطا: العظمى 21 - الصغرى 11

دمياط: العظمى 20 - الصغرى 12

بورسعيد: العظمى 20 - الصغرى 14

الإسماعيلية: العظمى 23 – الصغرى11

السويس: العظمى 22 - الصغرى 12

العريش: العظمى 22 - الصغرى 11

رفح: العظمى 20 - الصغرى 10

رأس سدر: العظمى 23 - الصغرى 12

نخل: العظمى 19 - الصغرى 11

كاترين: العظمى 17 - الصغرى 04

الطور: العظمى 25 - الصغرى 13

طابا: العظمى 23 - الصغرى 12

شرم الشيخ: العظمى 25 - الصغرى 17

الغردقة: العظمى 24 - الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 20 - الصغرى 11

العلمين: العظمى 20 - الصغرى 10

مطروح: العظمى 19 - الصغرى 10

السلوم: العظمى 18 - الصغرى 09

سيوة: العظمى 19 - الصغرى 08

رأس غارب: العظمى 23 - الصغرى 14

سفاجا: العظمى 24 - الصغرى 15

مرسى علم: العظمى 26 - الصغرى 16

شلاتين: العظمى 28 - الصغرى 18

حلايب: العظمى 26 - الصغرى 22

أبو رماد: العظمى 28 - الصغرى 18

مرسى حميرة: العظمى 27 - الصغرى 17

جبل علبة: العظمى 30 - الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 26 - الصغرى 18

الفيوم: العظمى 23 - الصغرى 11

بني سويف: العظمى 24 - الصغرى 10

المنيا: العظمى 21 - الصغرى 08

أسيوط: العظمى 22 - الصغرى 09

سوهاج: العظمى 24 - الصغرى 09

قنا: العظمى 26 - الصغرى 10

الأقصر: العظمى 28 - الصغرى 12

أسوان: العظمى27 - الصغرى 13

الوادي الجديد: العظمى 24 - الصغرى 10

أبو سمبل: العظمى 27 - الصغرى 13

