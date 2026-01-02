بتصميم الـ SUV.. مواصفات سيارة إم هيرو 2 الجديدة كليًا

يعزز الصانع الصيني من تواجده في مجال صناعة السيارات، بعد أن كشفت إم هيرو الصينية التابعة لمجموعة دونج فانج موتورز، عن نسختها الجديدة كليًا إم هيرو 2 والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV المتعددة الاستخدام.

محرك وأداء إم هيرو 2

تأتي السيارة إم هيرو 2 بقدرات فنية هجينة، حيث يستطيع محرك السيارة إنتاج قوة إجمالية قدرها 505 كيلوواط، و848 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

بطارية ومدى إم هيرو 2

يصل مدى سير إم هيرو 2 إلى 140 كيلومترًا، بينما تأتي ببطارية فوسفات حديد الليثيوم (LFP) سعة 31.7 كيلووات/ساعة.

إم هيرو 2

تجهيزات ومواصفات إم هيرو 2

تعمل السيارة إم هيرو 2 بنظام تعليق أمامي أو خلفي، مع باقة من التجهيزات أبرزها المقصورة الداخلية، والتي زودت بشاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم.

زودت إم هيرو 2 بمكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي، مقاعد ذات تحكم كهربائي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات تتضمن الناحية الأمامية والجانبية والستارية، رصد النقاط العمياء، تقنية تحديد المسار، كاميرا 360 درجة للمتابعة والرؤية.

إم هيرو 2

تأتي السيارة إم هيرو 2 بنقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX، تقنية مراقبة ضغط الإطارات، أحزمة أمان ثلاثية النقاط، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي ونظام الكبح التلقائي، نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام التحذير عند فتح الأبواب، مكابح مانعة للانغلاق، نظام الثبات الإلكتروني.

تصميم رياضي لسيارة إم هيرو 2

حصلت السيارة إم هيرو 2 على مقدمة أمامية تتسم بالشراسة، مع مصابيح LED ذات مظهر عدواني، وشبكة باللون الاسود أسفل غطاء المحرك، جنوط رياضية باللون الاسود والفضي، إضاءة علوية، فتحة سقف بانوراما، دعامات جانبية تتصل بالسقف، ومرايات كهربائية باللون الأسود.