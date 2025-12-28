قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح فيلم جنازة ولا جوازة في الدول العربية 8 يناير
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع القطاع الخاص لتطوير مشروعات فندقية
طلاق الفنانة شاهيستا سعد من السيناريست أمين جمال
تفرغت في نهاية حياتها لحقوق الحيوان..من هي بريجيت باردو بعد رحيلها اليوم
هيئة المحطات النووية تكرم وفاء نور الدين مسئول ملف الطاقة بصدى البلد
قراصنة إيرانيون يزعمون اختراق هاتف رئيس ديوان نتنياهو وتسريب معلومات لمسؤولين كبار
منال عوض: 52.3 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات الصلبة بأسوان
مع انطلاق انتخابات النواب بالـ 19 دائرة الملغاة.. هذه عقوبة شراء أصوات الناخبين
مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل
مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025
صالح بكري: شكرا لأهلنا في مخيمات عسكر ونابلس لإقامة عزاء لوالدي محمد بكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. نيسان تقدم أريا 2026 وهذه أسعارها عالميًا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء
قد تتعرض إطارات السيارات في فصل الشتاء لضغوط إضافية؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية، ما يزيد من مخاطر التلف وفقدان التماسك على الطرق، وبخطوات بسيطة وعادات قيادية صحيحة؛ يمكن أن تضمن عمرًا أطول للإطارات، وتقلل من احتمالية وقوع حوادث غير متوقعة، خاصة مع تقلبات الطقس التي تصاحب موسم البرد.

وحش الصحراء.. أسعار ومواصفات تويوتا شاص 2025 في السعودية
تُعد تويوتا شاص من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة البيك أب في السوق السعودي، حيث ارتبط اسمها بالاعتمادية والاستخدام الشاق لسنوات طويلة، وتطرح السيارة عبر باقة متنوعة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 153,295 ريال سعودي. 

بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق
تعزز السيارة فولكس فاجن باسات من تواجدها في السوق الصينية، والتي تنطلق تحت لقب برو وضمن موديلات 2026، مع الاحتفاظ بإطلالة السيدان الشهيرة، وطرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها تقنية هايبرد الكهربائية.

بتقنية هايبرد و3 محركات.. مواصفات بايك BJ30 الصينية| صور
تواصل علامة بايك الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم نسختها الجديدة صاحبة اللقب BJ30، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم هذه السيارة بتكنولوجيا هجينة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
تُعد كيا بيجاس واحدة من أرخص السيارات التي تقدمها كيا الكورية الجنوبية في السوق السعودي عن فئة السيدان الاقتصادية، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 53,154 ريالا، وتتوفر من خلال 3 فئات مختلفة.

نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا
تواصل نيسان من تعزيز تواجدها في السوق الياباني؛ بعد أن أطلقت النسخة المحدثة من السيارة الشهيرة صاحبة اللقب “أريا”، والتي استطاعت أن تخطف الأنظار من قبل في ظهورها الأول خلال معرض اليابان للتنقل، لتظهر رسيمًا بعد أن جاءت بعدد من التحديثات، مع مظهر عصري وباقة من التجهيزات.

أخبار السيارات أسعار السيارات أحدث أخبار السيارات أسعار السيارات في السعودية نصائح لقائدي السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

سيف زاهر

أكبر غرامة مالية منذ فترة.. سيف زاهر يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد الخروج من كأس مصر

شخص أجنبي

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

حمو بيكا

أول صور لـ حمو بيكا بعد قضاء سنة في السجن بقضية حيازة سلاح أبيض

الأهلي

كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد توديع كأس مصر.. ناقد رياضي يُثير الجدل حول أسباب خروج الأهلى

جمهور الأهلي

ظاهرة غريبة بلقاء «المصرية للاتصالات».. ناقد رياضي: معظم أهداف الأهلي يُسجلها لاعبو الفريق السابقون

ترشيحاتنا

شوبير

أحمد شوبير: الإدارة المستمرة ضرورية لحل أزمات الأندية

لاعبي منتخب الطائرة

أزمة السويحلي الليبي تتفاقم.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي

أحمد صلاح وأحمد سعيد

أزمة السويحلي الليبي تتفاقم.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي

بالصور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها
عند شراء اللحوم المجمدة..علامات تحذيرية احرص منها

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة أحمد السقا

بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا
بعد الحكم عليها بسبب السرقة.. 10 صور لـ طليقة احمد السقا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد