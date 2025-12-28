أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. نيسان تقدم أريا 2026 وهذه أسعارها عالميًا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. واحذر من فصل الشتاء

قد تتعرض إطارات السيارات في فصل الشتاء لضغوط إضافية؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والرطوبة العالية، ما يزيد من مخاطر التلف وفقدان التماسك على الطرق، وبخطوات بسيطة وعادات قيادية صحيحة؛ يمكن أن تضمن عمرًا أطول للإطارات، وتقلل من احتمالية وقوع حوادث غير متوقعة، خاصة مع تقلبات الطقس التي تصاحب موسم البرد.

وحش الصحراء.. أسعار ومواصفات تويوتا شاص 2025 في السعودية

تُعد تويوتا شاص من أبرز السيارات التي تنتمي إلى فئة البيك أب في السوق السعودي، حيث ارتبط اسمها بالاعتمادية والاستخدام الشاق لسنوات طويلة، وتطرح السيارة عبر باقة متنوعة من الفئات والتجهيزات، مع أسعار تبدأ من 153,295 ريال سعودي.

بمدى 1300 كم.. فولكس فاجن باسات برو 2026 تواصل التألق

تعزز السيارة فولكس فاجن باسات من تواجدها في السوق الصينية، والتي تنطلق تحت لقب برو وضمن موديلات 2026، مع الاحتفاظ بإطلالة السيدان الشهيرة، وطرحها بعدد كبير ومتنوع من التجهيزات، أبرزها تقنية هايبرد الكهربائية.

بتقنية هايبرد و3 محركات.. مواصفات بايك BJ30 الصينية| صور

تواصل علامة بايك الصينية من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد تقديم نسختها الجديدة صاحبة اللقب BJ30، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتقدم هذه السيارة بتكنولوجيا هجينة، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026

تُعد كيا بيجاس واحدة من أرخص السيارات التي تقدمها كيا الكورية الجنوبية في السوق السعودي عن فئة السيدان الاقتصادية، حيث يتم طرحها بسعر يبدأ من 53,154 ريالا، وتتوفر من خلال 3 فئات مختلفة.

نيسان تقدم أريا 2026 الجديدة.. وهذه أسعارها عالميًا

تواصل نيسان من تعزيز تواجدها في السوق الياباني؛ بعد أن أطلقت النسخة المحدثة من السيارة الشهيرة صاحبة اللقب “أريا”، والتي استطاعت أن تخطف الأنظار من قبل في ظهورها الأول خلال معرض اليابان للتنقل، لتظهر رسيمًا بعد أن جاءت بعدد من التحديثات، مع مظهر عصري وباقة من التجهيزات.