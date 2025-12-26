أرخص 5 سيارات سيدان زيرو في مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يشهد سوق السيارات في مصر منافسة محمومة في فئة السيدان الاقتصادية، حيث تسعى العلامات التجارية لتقديم موديلات 2026 بأسعار تتناسب مع تطلعات شريحة واسعة من المستهلكين. 

وبالرغم من تقلبات السوق، لا تزال هناك خيارات اعتمادية تبدأ من حاجز الـ 645 ألف جنيهًا، وتتنوع هذه الخيارات بين الصناعات اليابانية المجمعة محليًا والصناعات الصينية والماليزية التي أثبتت كفاءة في استهلاك الوقود وتوفر قطع الغيار، وفي هذا التقرير، نستعرض مواصفات وأسعار السيارات الخمس الأقل سعرًا المتوفرة حاليًا لدى الوكلاء المعتمدين.

سعر ومواصفات نيسان صني 2026 

تعتبر نيسان صني المجمعة محليًا السيارة الأكثر انتشارًا في الشوارع المصرية، حيث تتوفر موديلات 2026 بأسعار رسمية تبدأ من 645 ألف جنيهًا للفئة اليدوية، وتصل إلى 690 ألف جنيهًا لأولى فئات الأوتوماتيك. 

وتعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي يولد قوة قدرها 108 أحصنة، وتشتهر برحابة مقصورتها الداخلية وسهولة إعادة بيعها في سوق المستعمل، مما يجعلها خيارًا آمنًا للعائلات والشباب على حد سواء.

سعر ومواصفات بروتون ساجا 

تأتي بروتون ساجا كواحدة من أقوى المنافسين في القائمة بفضل سعرها الذي يبدأ من 649,900 جنيهًا، وهي تقدم تجربة قيادة متزنة بمحرك سعة 1300 سي سي ينتج قوة 95 حصانًا. 

وتتميز السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي من أربع سرعات وتصميم خارجي بسيط وعملي، مما يجعلها المفضلة للراغبين في سيارة "زيرو" اقتصادية توفر استهلاك البنزين وتتحمل مشاق القيادة اليومية داخل المدن المزدحمة.

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 المجمعة محليًا 

فرضت شيري أريزو 5 نفسها كبديل عصري ومجهز بتقنيات متطورة، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 655 ألف جنيهًا للفئة اليدوية وتتخطى حاجز الـ 705 ألف جنيهًا للفئات الأوتوماتيك. 

وتزود السيارة بمحرك 1500 سي سي بقوة 114 حصانًا، وتتميز بتصميم هجومي ومقصورة تضم شاشات لمس وأنظمة أمان متعددة مثل الوسائد الهوائية ونظام الثبات الإلكتروني، مما يمنحها ميزة تنافسية لدى الفئات العمرية الشابة.

سعر ومواصفات ميتسوبيشي أتراج 

تمثل ميتسوبيشي أتراج الخيار الياباني الأرخص حاليًا، حيث تتوفر بسعر رسمي يبلغ 670 ألف جنيهًا بعد عروض التخفيضات الأخيرة. وتعتمد السيارة على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1200 سي سي ينتج قوة 76 حصانًا مع ناقل حركة متطور من نوع سي في تي، وتستهدف هذه السيارة بشكل رئيسي المستهلك الذي يضع "توفير البنزين" كأولوية قصوى، مع ضمان الاعتمادية اليابانية المعروفة وسهولة الصيانة الدورية.

سعر ومواصفات رينو تاليانت 

تختتم رينو تاليانت قائمة الخيارات الأرخص بسعر يبدأ من 675 ألف جنيهًا، وهي البديل المتطور لسيارة لوجان الشهيرة. وتنفرد تاليانت في هذه الفئة بمحرك تربو صغير سعة 1000 سي سي يولد قوة 100 حصان، مما يوفر أداءً رشيقًا واستجابة سريعة على الطرقات. 

وتتميز السيارة بلغة تصميم رينو الحديثة ومستوى عزل صوتي جيد، فضلًا عن تزويدها بأحدث أنظمة الربط مع الهواتف الذكية لتوفير تجربة قيادة مريحة وعصرية.

