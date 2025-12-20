صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

في خطوة صادمة لعشاق التصاميم الكلاسيكية والروح "الريترو"، أعلنت شركة فولكس فاجن رسميًا في 19 ديسمبر 2025 عن إيقاف إنتاج سيارتها الكهربائية المنتظرة "ID. Buzz" لعام 2026 في السوق الأمريكي.

هذا القرار، الذي جاء بعد فترة قصيرة من إطلاق السيارة، يضع علامة استفهام كبرى حول مستقبل "الميكروباص" الكهربائي الذي كان ينظر إليه كمنقذ لروح العلامة التجارية الألمانية في عصر الطاقة النظيفة.

رياح السوق الباردة تطفئ حماس “ID. BUZZ”

أرجعت فولكس فاجن هذا القرار إلى "التقييم الدقيق لظروف سوق السيارات الكهربائية الحالية"، حيث تشهد هذه الفئة تراجعًا ملحوظًا في الطلب العالمي.

ورغم الجاذبية التصميمية للسيارة، إلا أنها واجهت عقبات "ميكانيكية واقتصادية" تمثلت في سعرها المرتفع الذي يبدأ من 61,500 دولار ويتجاوز 70,000 دولار في الفئات العليا، بالإضافة إلى ضعف المدى الكهربائي مقارنة بالمنافسين، وتعقيدات التعريفات الجمركية بنسبة 25% على السيارات المصنعة في ألمانيا والمصدرة لأمريكا.

أحدثت التقارير الواردة من صالات العرض ضجة واسعة، حيث بدأ بعض الموزعين في الولايات المتحدة بإبلاغ العملاء أن إنتاج السيارة قد انتهى تمامًا، وأن المخزون الحالي من موديلات 2025 هو "الفرصة الأخيرة".

ورغم أن الشركة حاولت تلطيف الأجواء بوصف القرار بأنه "توقف استراتيجي" وليس إلغاءً نهائيًا، إلا أن لغة الأرقام تبدو قاسية؛ إذ لم تتجاوز المبيعات 5,000 وحدة حتى سبتمبر 2025، مما دفع بعض الوكلاء لتقديم خصومات هائلة وصلت إلى 25,500 دولار لتصريف المخزون.

بينما يأخذ "ID. Buzz" استراحة في عام 2026، تشير التوقعات إلى إمكانية عودته في عام 2027 بنسخة مطورة قد تعالج مشاكل السعر والمدى.

ومن المثير للاهتمام أن فولكس فاجن لا تزال متمسكة بخططها لتشغيل أسطول من "روبو تاكسي" يعتمد على هذا الطراز بالتعاون مع "أوبر" في لوس أنجلوس بحلول عام 2026، مما يوحي بأن السيارة قد تتحول من "حلم عائلي" إلى "مركبة خدمات" متطورة، بعيدًا عن ضغوط المبيعات الفردية للمستهلكين.

يمثل تعثر "ID. Buzz" درساً قاسياً لشركات السيارات في عام 2025؛ فالتصميم الجذاب والحنين إلى الماضي لا يكفيان وحدهما لإنجاح سيارة كهربائية باهظة الثمن في سوق يطالب بالكفاءة والقيمة مقابل السعر.

ومع توجه الأنظار نحو عام 2027، سيتعين على فولكس فاجن إعادة ابتكار "الباز" ليس فقط كأيقونة بصرية، بل كمركبة عملية قادرة على المنافسة في ظل بنية تحتية للشحن لا تزال تواجه تحديات كبيرة.