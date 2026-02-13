القبض على مدير كيان تعليمي وهمي بالقاهرة



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية فى عدد من المجالات التعليمية ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للكيان – إستمارات إلتحاق بالكيان – 6 أكلاشية بإسم الكيان - إيصالات تحصيل الرسوم من المتدربين – كارنيهات منسوب صدورها للكيان ) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





