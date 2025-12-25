قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

شاهد| نيسان ليف 2026 الهاتشباك الجديدة

نيسان ليف موديل 2026
نيسان ليف موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ليف موديل 2026، وتنتمي ليف لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

نيسان ليف موديل 2026

محرك نيسان ليف موديل 2026

تستمد سيارة نيسان ليف موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 75 كيووات/ساعة، وتنتج قوة 214 حصان، ويمكنها قطع مسافة 488 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان ليف موديل 2026

ويتم شحن سيارة نيسان ليف موديل 2026 من خلال منفذ مزدوج (J1772 للمنزل و NACS للشحن السريع)، مع دعم شحن سريع يصل إلى 150 كيلوواط، وميزة Plug و Charge.

مواصفات نيسان ليف موديل 2026

زودت سيارة نيسان ليف موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عدادات، وشاشة مركزية مقاسها يصل إلى 14.3 بوصة، و نظام Google Built-in ، وبها Apple CarPlay و Android Auto، ونظام ProPILOT Assist، وبها سقف زجاجي كهروكروماتي، ومساحة داخلية أوسع.

نيسان ليف موديل 2026

ويمكن لسيارة نيسان ليف موديل 2026 توفير طاقة لتشغيل الأجهزة المنزلية (1.5 كيلوواط)، وتستخدم منصة CMF-EV المشتركة مع نيسان أريا.

تاريخ شركة نيسان لصناعة السيارات

نيسان ليف موديل 2026

شركة كايشينشا (Kaishinsha Motor Car Works) تنتج أول سيارة يابانية "DAT"، لاحقًا "داتسون"، وتأسيس "نيهون سانجيو" (Nihon Sangyo)، وهو تكتل صناعي كبير أصبح يعرف اختصارًا باسم "نيسان" في بورصة طوكيو.

نيسان ليف موديل 2026

شركة "جيدوشا سيزو" (Jidosha Seizo)، كانت تنتج سيارات داتسون، وأصبحت تابعة لشركة توباتا كاستينج، والتي كانت بدورها تابعة لنيسان.

نيسان ليف موديل 2026

وفي عام 1934 تم فصل قسم السيارات وتأسيس شركة Nissan Motor Co., Ltd رسميًا، وبدأت السيارات تحمل اسمي "نيسان" و"داتسون".

نيسان ليف موديل 2026

