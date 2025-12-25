شاهد| نيسان ليف 2026 الهاتشباك الجديدة

أعلنت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان ليف موديل 2026، وتنتمي ليف لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

تستمد سيارة نيسان ليف موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 75 كيووات/ساعة، وتنتج قوة 214 حصان، ويمكنها قطع مسافة 488 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويتم شحن سيارة نيسان ليف موديل 2026 من خلال منفذ مزدوج (J1772 للمنزل و NACS للشحن السريع)، مع دعم شحن سريع يصل إلى 150 كيلوواط، وميزة Plug و Charge.

زودت سيارة نيسان ليف موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة عدادات، وشاشة مركزية مقاسها يصل إلى 14.3 بوصة، و نظام Google Built-in ، وبها Apple CarPlay و Android Auto، ونظام ProPILOT Assist، وبها سقف زجاجي كهروكروماتي، ومساحة داخلية أوسع.

ويمكن لسيارة نيسان ليف موديل 2026 توفير طاقة لتشغيل الأجهزة المنزلية (1.5 كيلوواط)، وتستخدم منصة CMF-EV المشتركة مع نيسان أريا.

تاريخ شركة نيسان لصناعة السيارات

شركة كايشينشا (Kaishinsha Motor Car Works) تنتج أول سيارة يابانية "DAT"، لاحقًا "داتسون"، وتأسيس "نيهون سانجيو" (Nihon Sangyo)، وهو تكتل صناعي كبير أصبح يعرف اختصارًا باسم "نيسان" في بورصة طوكيو.

شركة "جيدوشا سيزو" (Jidosha Seizo)، كانت تنتج سيارات داتسون، وأصبحت تابعة لشركة توباتا كاستينج، والتي كانت بدورها تابعة لنيسان.

وفي عام 1934 تم فصل قسم السيارات وتأسيس شركة Nissan Motor Co., Ltd رسميًا، وبدأت السيارات تحمل اسمي "نيسان" و"داتسون".