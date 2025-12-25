قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أولويات الحكومة.. مدبولي: إدارة ملف الدين دون تحميل المواطن أية أعباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر جاكوار Type 00 الفاخرة في السعودية .. يا ترى وصلت كام

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة
سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جاكوار عن طرازها الجديد جاكوار Type 00، وتنتمي Type 00 لفئة السيارات السيدان الفاستباك منخفضة الارتفاع بأربعة أبواب، وستعمل بثلاثة محركات كهربائية وتولد 1000 حصان.

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة 

محرك جاكوار Type 00

ستحصل سيارة جاكوار Type 00 علي قوتها من ثلاثة محركات كهربائية ، وبها بطالرية سعة 120 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 1000 حصان، وتعمل بقوة 70% من الدفع للعجلات الخلفية و30% للأمامية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة 

تستخدم سيارة جاكوار Type 00 تعليق هوائي بثلاث حجرات في كل زاوية، وذلك يمنح راحة تفوق أفخم طرازات السيارات الفاخرة .

سعر جاكوار Type 00

ستباع سيارة جاكوار Type 00 في سوق السيارات السعودي بسعر يبدأ من 701 ألف ريال سعودي .

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة 

تاريخ شركة جاكوار في صناعة السيارات

تأسست شركة جاكوار عام 1922، وبدأها السير ويليام ليونز بالتعاون مع ويليام والمسلي، تحت اسم Swallow Sidecar، ثم أصبحت SS Cars، وأطلقت أول سيارة تحمل اسم "Jaguar" في عام 1935.

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة 

وتم تغير الاسم عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، غير ليونز الاسم إلى "Jaguar Cars" لتمييز العلامة التجارية عن اسم "SS" المرتبط بالنازيين، وللتأكيد على السيارات الفاخرة والرياضية.

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة 

حققت جاكوار شهرة عالمية بفوزها بسباق لومان 24 ساعة عام 1951 وحتي عام 1953، وأطلقت سيارات أيقونية منها، XK120 و E-Type، التي تعتبر من أجمل السيارات على الإطلاق.

سيارة جاكوار Type 00 الفاخرة 

واندمجت جاكوار  مع British Motor Holdings ثم Leyland لتصبح جزء من British Leyland، ثم استعادت استقلاليتها في 1984، و استحوذت شركة فورد عليها في عام 1990، ثم اشترت لاند روفر عام 2000، وحافظت على مكانة جاكوار كعلامة فاخرة.

جاكوار Type 00 السيارات السيدان السيارات السيدان الفاستباك محرك جاكوار Type 00 سعر جاكوار Type 00

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

صبري نخنوخ

أول تعليق من صبري نخنوخ بشأن قضية رد الاعتبار

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

مرتبات يناير2026

بدءًا من يناير2026.. قرار حكومي بتبكير صرف المرتبات لمدة 3 شهور

ترشيحاتنا

ارشيفيه

جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب يحمل جنسية عربية بإحدى الترع في الدقهلية

ورشة النيابة العامة

النيابة العامة تنظم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة

السباح يوسف

الكل مدان في حكايتك.. السباح يوسف بكاه الجميع من متسابق لـ شهيد

بالصور

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

بعد 20 عاما من التوقف.. علامة ‏De Tomaso‏ الإيطالية تعود للحياة وتنتج سوبركار منافسة لفيراري ‏

De Tomaso
De Tomaso
De Tomaso

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن
طريقة تحضير الكيك بالحليب الساخن

فيديو

جهاد حسام الدين

الشغل مع سلام ممتع.. جهاد حسام الدين تكشف حقيقة طرح جزء ثانٍ من "كارثة طبيعية"| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد