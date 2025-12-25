سعر جاكوار Type 00 الفاخرة في السعودية .. يا ترى وصلت كام

أعلنت شركة جاكوار عن طرازها الجديد جاكوار Type 00، وتنتمي Type 00 لفئة السيارات السيدان الفاستباك منخفضة الارتفاع بأربعة أبواب، وستعمل بثلاثة محركات كهربائية وتولد 1000 حصان.
محرك جاكوار Type 00
ستحصل سيارة جاكوار Type 00 علي قوتها من ثلاثة محركات كهربائية ، وبها بطالرية سعة 120 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 1000 حصان، وتعمل بقوة 70% من الدفع للعجلات الخلفية و30% للأمامية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .
تستخدم سيارة جاكوار Type 00 تعليق هوائي بثلاث حجرات في كل زاوية، وذلك يمنح راحة تفوق أفخم طرازات السيارات الفاخرة .
سعر جاكوار Type 00
ستباع سيارة جاكوار Type 00 في سوق السيارات السعودي بسعر يبدأ من 701 ألف ريال سعودي .
تاريخ شركة جاكوار في صناعة السيارات
تأسست شركة جاكوار عام 1922، وبدأها السير ويليام ليونز بالتعاون مع ويليام والمسلي، تحت اسم Swallow Sidecar، ثم أصبحت SS Cars، وأطلقت أول سيارة تحمل اسم "Jaguar" في عام 1935.
وتم تغير الاسم عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية، غير ليونز الاسم إلى "Jaguar Cars" لتمييز العلامة التجارية عن اسم "SS" المرتبط بالنازيين، وللتأكيد على السيارات الفاخرة والرياضية.
حققت جاكوار شهرة عالمية بفوزها بسباق لومان 24 ساعة عام 1951 وحتي عام 1953، وأطلقت سيارات أيقونية منها، XK120 و E-Type، التي تعتبر من أجمل السيارات على الإطلاق.
واندمجت جاكوار مع British Motor Holdings ثم Leyland لتصبح جزء من British Leyland، ثم استعادت استقلاليتها في 1984، و استحوذت شركة فورد عليها في عام 1990، ثم اشترت لاند روفر عام 2000، وحافظت على مكانة جاكوار كعلامة فاخرة.