قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف تعلن مواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2026
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف البدرشين
المترو برئ| تفاصيل حكم النقض في أزمة جداريات مترو كلية البنات وغرامة غادة والي.. الحكاية كاملة؟
رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة
تحذير.. هؤلاء الاشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى
أشجار عيد الميلاد والأضواء تكسو الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك قبل القداس
لتسهيل تداول البضائع.. «النقل» تبحث تسيير خط ملاحي مباشر بين ميناءي السخنة وصلالة العماني
أٌحيل للجنايات.. 8 آلاف جنيه تُسقط مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
انتخابات النواب في الخارج.. مشاركة لافتة وجولة الإعادة تنطلق دون معوقات
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حارس منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا
تاريخ مواجهات مصر وجنوب إفريقيا قبل لقاء الجمعة
اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

10 أمور هامة عليك الانتباه لها قبل شراء سيارة مستعملة

شراء سيارة
شراء سيارة
عزة عاطف

يعد شراء سيارة مستعملة خطوة اقتصادية ذكية، لكنها تتطلب حذرًا شديدًا لتجنب الوقوع في فخ السيارات المتهالكة التي يتم تجميلها ظاهريًا. 

إن الفحص الدقيق هو الضمان الوحيد للحفاظ على مدخراتك وضمان سلامتك على الطريق؛ لذا قمنا بتلخيص أهم النقاط التي يجب أن تضعها في حسبانك قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.

ملاحظات الهيكل الخارجي والحالة البصرية للمقصورة

  • اختلاف لون أجزاء الهيكل يعد مؤشرًا قويًا على وجود رش أو حادث سابق تعرضت له السيارة وتم إصلاحه بعيدًا عن مراكز الخدمة المعتمدة.
  • تآكل الدواسات والمقود ومقبض ناقل الحركة بشكل مفرط لا يتماشى أحيانًا مع عداد الكيلومترات، وهو ما يكشف التلاعب في المسافة الفعلية التي قطعتها السيارة.
  • وجود اهتزاز في السيارة عند السرعات المتوسطة أثناء تجربة القيادة قد يشير إلى مشاكل في اتزان الإطارات أو وجود خلل في منظومة التعليق (العفشة).
  • تلف قواعد المحرك يسبب اهتزازًا غير ملحوظ للبعض، ولكنه يظهر بوضوح عند الوقوف بالسيارة وهي في وضعية التشغيل، مما يؤثر على راحة الركاب.
  • المشاكل الكهربائية الناتجة عن تعديلات غير أصلية أو "وصلات" إضافية قد تشكل خطرًا مستقبليًا وتؤدي إلى أعطال معقدة في ضفيرة السيارة.

اختبار المنظومة الميكانيكية وتاريخ الاعتمادية

  • ظهور أصوات غير طبيعية أو "طقطقة" عند التشغيل البارد للمحرك في الصباح يعد إنذارًا مبكرًا لوجود مشاكل ميكانيكية في الأجزاء الداخلية للمحرك.
  • تأخر تعشيق الفتيس الأوتوماتيك عند أول حركة للسيارة يشير إلى تراجع كفاءة ناقل الحركة أو الحاجة الماسة لتغيير الزيت والفلاتر بشكل عاجل.
  • إضاءة لمبات التحذير في لوحة العدادات ثم اختفاؤها بعد التشغيل هو إجراء طبيعي، أما بقاؤها مضاءة أو وميضها فيعني وجود عطل تقني يستوجب الفحص بجهاز الأعطال.
  • تسريب زيت بسيط تحت المحرك أو حول علبة التروس قد يخفي عيبًا كبيرًا في "الجوانات" أو تهالكًا في موانع التسرب، مما يتطلب ميزانية صيانة إضافية.
  • تاريخ صيانة غير منتظم أو غير موثق في كتيب الضمان يجعل السيارة مختبرًا للمجهول، حيث يصعب التنبؤ بموعد تغيير القطع الاستهلاكية الحيوية مثل سير الكاتينة.
شراء سيارة مستعملة عيوب السيارات المستعملة فحص محرك السيارة تقييم حالة السيارة سوق السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

ترشيحاتنا

الأوقاف توزّع طنين من لحوم صكوك الأضاحي

الأوقاف توزّع طنين من لحوم صكوك الأضاحي في الإسكندرية ومرسى مطروح

الأوقاف

الأوقاف تعقد ندوات عن خطورة التفكك الأسري في البحيرة ومطروح

5 علماء من الأزهرِ رحلوا في 2025

بينهم وزير سابق 5 علماء من الأزهر رحلوا في 2025.. رحلت أجسادُهم وبقي أثرُهم

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد