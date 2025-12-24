10 أمور هامة عليك الانتباه لها قبل شراء سيارة مستعملة

يعد شراء سيارة مستعملة خطوة اقتصادية ذكية، لكنها تتطلب حذرًا شديدًا لتجنب الوقوع في فخ السيارات المتهالكة التي يتم تجميلها ظاهريًا.

إن الفحص الدقيق هو الضمان الوحيد للحفاظ على مدخراتك وضمان سلامتك على الطريق؛ لذا قمنا بتلخيص أهم النقاط التي يجب أن تضعها في حسبانك قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.

ملاحظات الهيكل الخارجي والحالة البصرية للمقصورة

اختلاف لون أجزاء الهيكل يعد مؤشرًا قويًا على وجود رش أو حادث سابق تعرضت له السيارة وتم إصلاحه بعيدًا عن مراكز الخدمة المعتمدة.

تآكل الدواسات والمقود ومقبض ناقل الحركة بشكل مفرط لا يتماشى أحيانًا مع عداد الكيلومترات، وهو ما يكشف التلاعب في المسافة الفعلية التي قطعتها السيارة.

وجود اهتزاز في السيارة عند السرعات المتوسطة أثناء تجربة القيادة قد يشير إلى مشاكل في اتزان الإطارات أو وجود خلل في منظومة التعليق (العفشة).

تلف قواعد المحرك يسبب اهتزازًا غير ملحوظ للبعض، ولكنه يظهر بوضوح عند الوقوف بالسيارة وهي في وضعية التشغيل، مما يؤثر على راحة الركاب.

المشاكل الكهربائية الناتجة عن تعديلات غير أصلية أو "وصلات" إضافية قد تشكل خطرًا مستقبليًا وتؤدي إلى أعطال معقدة في ضفيرة السيارة.

اختبار المنظومة الميكانيكية وتاريخ الاعتمادية