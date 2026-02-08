انتخابات تايلاند.. تقدم حزب "بومجايتاي" خلال الفرز الأولي

تقدم حزب "بومجايتاي" المنتمي إليه رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول بعد فرز 15.15 بالمئة من الأصوات، وفقا ما أظهرته نتائج الفرز الأولي في الانتخابات العامة في تايلاند، بحسب رويترز.

ويشير الفرز الأولي الذي تجريه لجنة الانتخابات ويُعرض في بث مباشر إلى تفوق حزب بومجايتاي على حزب الشعب وحزب بويا تاي (من أجل التايلانديين)، الحزب الحاكم سابقا.

وفي ذات السياق، بدأت عملية فرز الأصوات في الانتخابات العامة التي تشهدها تايلاند، اليوم، الأحد، والتي يتنافس فيها أكثر من 5000 مرشح من 57 حزبا.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن المنافسة محصورة، فيما يبدو، بين 3 أحزاب رئيسية، هي حزب الشعب الليبرالي المعارض، وحزب بومجايتاي الحاكم، وحزب فيو تاي.

ونظرا لصعوبة حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة؛ من المتوقع أن تلعب تحالفات ما بعد الانتخابات دورا حاسما في تشكيل الحكومة المقبلة.