فن وثقافة

حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص

الفنان حلمي عبد الباقي
الفنان حلمي عبد الباقي
سعيد فراج

كشف الفنان حلمي عبد الباقي، عن نتائج التحقيق معه اليوم الأحد في نقابة المهن الموسيقية.

وقال حلمي عبد الباقي، في لقاء خاص مع “صدى البلد”، إن جلسة التحقيق تأجلت إلى يوم 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أن نقابة المهن الموسيقية في قرارها تجاهلت صفته كعضو مجلس إدارة، ووجهت له القرار بصفته عضوا بالنقابة فقط.

وأوضح حلمي عبد الباقي، أنه تم منعه من ممارسة مهامه كعضو مجلس إدارة بشكل مخالف للقانون.
التحقيق مع حلمي عبد الباقي

مازالت اصداء أزمة نقابة المهن الموسيقية مع الفنان حلمي عبد الباقي مستمرة بسبب إصرار النقابة على التحقيق معه فى الوقت الذى قام فيه بتقديم طلب لوقف التحقيق معه وتظلم على قرار إحالته للتأديب.

وكان الفنان حلمى عبد الباقي أعلن  عن منعه من حضور مجلس التأديب وايقافه عن العمل.

وقال حلمى فى فيديو عبر صفحة علي الفيسبوك: أنا موجود في النقابة ومش عارف اى اللى بيحصل معايا ده، و طلبت صورة من الايقاف ولكن مجلس النقابة رفض.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه تفاصيل التحقيق مع الفنان الكبير حلمي عبد الباقي.  

وأوضح بيان النقابة أن لجنة التحقيقات انعقدت يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025 بمقر النقابة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وذلك بتشكيل قانوني كامل برئاسة مستشار منتدب من مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، لمباشرة التحقيق المقرر مع حلمي عبد الباقي بشأن المخالفات المنسوبة إليه طبقًا لقرار مجلس الإدارة، كما أعلن مسبقًا وفقًا لما نص عليه القانون.

وذكر البيان أن حلمي عبد الباقي حضر الجلسة شخصيًا برفقة وكيله، وبدأت اللجنة التحقيقات، لكنه أفاد بعدم رغبته في استكمال التحقيق، متعللًا برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر عن مجلس إدارة النقابة، وطلب وقف التحقيق لحين الفصل في الدعوى، دون تقديم أي مستند يفيد صدور حكم بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة.

