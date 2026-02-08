الاستدانة بالذهب.. واعظة بالأوقاف توضح الحكم الشرعي وتضع ضوابطه

كشفت أمال غالب، الواعظة بوزارة الأوقاف والباحثة الإسلامية، عن الحكم الشرعي المتعلق باستدانة الذهب، خاصة في الحالات التي يلجأ فيها البعض إلى إقراض الذهب بدلًا من المال، نظرًا لارتفاع قيمته مع الوقت.

السداد بنفس عدد الجرامات

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن بعض الأشخاص يشترطون عند إقراض الذهب أن يتم السداد بنفس عدد الجرامات، وليس وفقًا لقيمته وقت السداد.

أساس السعر أو القيمة المالية

وأكدت أمال غالب أن هذا التصرف جائز شرعًا ولا خطأ فيه، مشيرة إلى أن إقراض الذهب يكون صحيحًا إذا تم الاتفاق منذ البداية على أن يكون السداد ذهبًا وبنفس الكمية المقترضة، وليس على أساس السعر أو القيمة المالية المتغيرة.

وشددت الواعظة بوزارة الأوقاف على ضرورة وضوح الشرط بين الطرفين، بحيث يكون القرض ذهبًا والرد ذهبًا، حتى لا يدخل الأمر في دائرة الشبهة أو الربا، مؤكدة أن الالتزام بنفس الوزن هو الضابط الشرعي الصحيح في مثل هذه المعاملات.