ماذا قال النبي عن فضل إطعام الطعام؟.. دار الإفتاء: سبب في دخول الجنة
طرح البوستر التشويقي لبرنامج رامز جلال في رمضان 2026
قرار جديد من الزمالك بشأن مباراة سموحة وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي
بشرى| الزراعة تطرح اللحوم والياميش بتخفيضات 25%.. خريطة المنافذ
بيراميدز يضيف الثاني في شباك ريفرز يونايتد بـ دوري أبطال إفريقيا
اللواء وائل ربيع: مصر والصومال تواجهان التحديات في منطقة القرن الإفريقي
بين الشكوك والرهانات.. قصة 733 يوماً لقيادة حسام حسن المنتخب الوطني
بايرن ميونيخ يضرب هوفنهايم بثلاثية بالشوط الأول في الدوري الألماني
رغم حصولها على نوبل للسلام.. السجن 6 سنوات لـ الناشطة الإيرانية نرجس محمدي
بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي
خالد مرتجي: سعداء بنجاحات منظومة السلة.. وفريق المرتبط يستحق التكريم
تألق مرموش.. شوط أول سلبي بين ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
توك شو

الاستدانة بالذهب.. واعظة بالأوقاف توضح الحكم الشرعي وتضع ضوابطه

الذهب
الذهب
محمد البدوي

كشفت أمال غالب، الواعظة بوزارة الأوقاف والباحثة الإسلامية، عن الحكم الشرعي المتعلق باستدانة الذهب، خاصة في الحالات التي يلجأ فيها البعض إلى إقراض الذهب بدلًا من المال، نظرًا لارتفاع قيمته مع الوقت.

السداد بنفس عدد الجرامات

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف عبد البديع، مقدمي برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن بعض الأشخاص يشترطون عند إقراض الذهب أن يتم السداد بنفس عدد الجرامات، وليس وفقًا لقيمته وقت السداد.

أساس السعر أو القيمة المالية

وأكدت أمال غالب أن هذا التصرف جائز شرعًا ولا خطأ فيه، مشيرة إلى أن إقراض الذهب يكون صحيحًا إذا تم الاتفاق منذ البداية على أن يكون السداد ذهبًا وبنفس الكمية المقترضة، وليس على أساس السعر أو القيمة المالية المتغيرة.

وشددت الواعظة بوزارة الأوقاف على ضرورة وضوح الشرط بين الطرفين، بحيث يكون القرض ذهبًا والرد ذهبًا، حتى لا يدخل الأمر في دائرة الشبهة أو الربا، مؤكدة أن الالتزام بنفس الوزن هو الضابط الشرعي الصحيح في مثل هذه المعاملات.

الأوقاف وزارة الأوقاف الذهب استدانة الذهب

