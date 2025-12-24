اركب بي إم دبليو 116 هاتشباك بـ 650 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 116 موديل 2013، وتنتمي 116 لفئة السيارات الهاتشباك.

مواصفات بي إم دبليو 116 موديل 2013 الخارجية

تمتلك سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2013 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة بي ام دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي ام دبليو أيضا علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك بي إم دبليو 116 موديل 2013

زودت سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2013 بمحرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة بي إم دبليو 116 موديل 2013 الداخلية

تحتيو سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2013 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل أكواب، وبها كونسول وسطي، وبها زجاج كهربائي، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها مقابض أبواب داخلية للفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها احزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر بي إم دبليو 116 موديل 2013

تباع سيارة بي إم دبليو 116 موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 650 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .