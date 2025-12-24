قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أول سيارة كهربائية 1035 حصان من فيراري تثير الضجة

فيراري تيستاروسا
فيراري تيستاروسا
عزة عاطف

شهد عام 2025 واحدة من أكثر اللحظات إثارة في تاريخ صناعة السيارات الإيطالية، حيث أعادت شركة فيراري إحياء أحد أعرق أسمائها وأكثرها جاذبية؛ سيارة فيراري تيستاروسا (Ferrari Testarossa). 

فبعد عقود من الغياب منذ توقف إنتاجها في عام 1996، انطلقت النسخة الجديدة كليًا التي تحمل اسم تيستاروسا 849، لتكون البديلة الرسمية لسيارة SF90 الشهيرة. 

ولم تكن هذه العودة مجرد استحضار لاسم تاريخي، بل كانت بمثابة ثورة تقنية وهندسية أعادت تعريف مفهوم السيارات الهجينة فائقة الأداء في العصر الحديث.

منظومة دفع هجينة بقوة مرعبة

تعتمد فيراري تيستاروسا 849 على منظومة قوة هجينة (PHEV) هي الأقوى في تاريخ سيارات فيراري الإنتاجية، حيث تجمع بين محرك ثماني الأسطوانات (V8) سعة 4.0 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، وثلاثة محركات كهربائية متطورة. 

يولد المحرك الحراري وحده قوة تصل إلى 819 حصانًا، ومع تدخل المحركات الكهربائية، ترتفع القوة الإجمالية المجتمعة إلى 1035 حصانًا (وفي بعض التجهيزات تصل إلى 1050 حصانًا). 

يسمح هذا الأداء المذهل للسيارة بالتسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 2.25 ثانية فقط، والوصول إلى سرعة قصوى تتجاوز 330 كم/س.

تصميم يمزج بين عبق الثمانينيات ومستقبل الديناميكا

جاء تصميم تيستاروسا 849 بمثابة تحية عاطفية للجيل الأصلي الذي ميز حقبة الثمانينيات، مع لمسة عصرية حادة ومستقبلية. 

تم استلهام الخطوط الجانبية العريضة والفتحات العميقة من التصميم الكلاسيكي، لكن مع تطويرها لتوفير تبريد يفوق SF90 بنسبة 15%. 

وتتميز السيارة بنظام ديناميكا هوائية نشط يشمل جناحًا خلفيًا مركزيًا يرفع الثبات عند السرعات العالية، مما يولد قوة ضغط هوائي تصل إلى 415 كجم عند سرعة 250 كم/س. 

كما تعود تسمية "تيستاروسا" التي تعني "الرأس الأحمر" للإشارة إلى أغطية رؤوس المحرك المطلية باللون الأحمر، وهو تقليد عريق حافظت عليه فيراري في هذا الطراز.

تكنولوجيا القيادة الذكية والمقصورة الرقمية

في الداخل، انتقلت فيراري إلى مستوى جديد من التفاعل بين السائق والآلة؛ حيث استبدلت أدوات التحكم اللمسية المعقدة بأزرار فيزيائية حقيقية على عجلة القيادة بناء على رغبة العملاء. 

وتضم المقصورة شاشة منحنية رقمية من نوع OLED، ونظام تحكم متطورًا يتنبأ بتحركات السائق لضبط نظام التعليق وتوزيع القوة بشكل لحظي. 

كما تتيح البطارية الهجينة قيادة السيارة في الوضع الكهربائي الخالص لمسافة تصل إلى 25 كيلومترًا، مما يجعلها سيارة مناسبة للاستخدام الهادئ داخل المدن، ومختبرًا تقنيًا للقيادة العنيفة على الحلبات.

انطلاقة عالمية وحصاد استثنائي في 2025

بنهاية عام 2025، أثبتت تيستاروسا 849 أنها "ملك الألفا" في فئة السوبر كار الهجينة، حيث حققت زمنًا قياسيًا على حلبة فيورانو بلغ دقيقة و17.5 ثانية، لتتفوق على سابقتها SF90 بفارق 1.5 ثانية كاملة. 

وبسعر يبدأ من حوالي 500 ألف يورو للنسخة المكشوفة (سبايدر)، أصبحت السيارة مطمعًا لهواة جمع السيارات النادرة والمستثمرين، مؤكدة أن فيراري لا تزال قادرة على استحضار أمجاد الماضي لصناعة مستقبل لا يمكن منافسته، مما يجعلها مسك الختام لعام حافل بالابتكارات في عالم المحركات.

