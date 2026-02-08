زيسكو الزامبي يحقق أول 3 نقاط بالكونفيدرالية بالفوز على الزمالك 1-0

حقق فريق زيسكو الزامبي الفوز على الزمالك بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل فريق زيسكو الزامبي الهدف من ضربة جزاء بعد تدخل عنيف من أحمد الخضري على لاعب فريق زيسكو الزامبي في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

كان الحكم قد ألغى هدف لزيسكو في الدقيقة 57 بداعي التسلل ليحافظ على النتيجة السلبية في المباراة.

وحاول فريق زيسكو الزامبي فرض سيطرة على الأبيض بداية من الشوط الثاني حيث استحوذوا على الكرة في نصف ملعب الزمالك حتى تسجيل الهدف.

وعاد الزمالك وانتفض بعد استقبال هدف لكن استطاع فريق زيسكو الزامبي السيطرة والخروج من المباراة بالفوز.

بهذه النتيجة يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية برصيد 8 نقاط فيما صعد كايزر تشيفز للمركز الأول بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1 ويصل للنقطة الـ10 .

ويتواجد فريق المصري البورسعيدي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط قبل منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفيدرالية.