الإصابة تحرم الزمالك من ثنائي سوبر أمام زيسكو الزامبي

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، سبب استبعاد آدم كايد والكيني بارون أوشينج من قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستخوض مباراة زيسكو الزامبي المقرر لها اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وأكد مدير الكرة في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك، أن آدم كايد يعاني من إصابة في عضلة السمانة، بينما تعرض بارون أوشينج لإصابة في العضلة الخلفية.

ويخوض حاليا فريق الزمالك مباراة زيسكو في كأس الكونفدرالية بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان.في خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي الونش- حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.في خط الوسط: محمد إسماعيل – يوسف وائل فرنسي – أحمد حمدي.في خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ.ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي والسيد أسامة ومحمد شحاتة وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ومحمد حمد.