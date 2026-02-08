قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم حتى لو فرضت الحرب علينا
تراجع 150 جنيهًا في أسبوع.. أسعار الذهب بمصر وتوقعات حركة البيع والشراء
أول مصري في تاريخ برشلونة.. عقبة تؤجل الظهور الأول لحمزة عبدالكريم| إيه الحكاية
قبل غلق باب القيد.. إيقاف قيد وبيع نجوم في الزمالك وصفقات سوبر بـ الأهلي
رئيس المحكمة الدستورية العليا: الذكاء الاصطناعي أداة ضرورية لتطوير العمل القضائي
إصابة شخصين في حريق هائل بمصنع تنر في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي
رئيس الدستورية العليا: استقلال القضاء مرتبط بالإجراءات القضائية | بث مباشر
هيئة الدواء تحذر من الاستخدام العشوائي لحقن التخسيس
انفجار في شركة صينية للتكنولوجيا الحيوية يسفر عن وفاة 8 أشخاص
حريق محدود داخل إحدى الكرفانات بمطار القاهرة
غرفة الصناعات النسجية: واردات الملابس الأمريكية تنمو 9% ومصر تحقق 20% زيادة في الصادرات
الاتحاد الأوروبي يحذر تيك توك: غير تصميمك أو تواجه غرامة ضخمة
رياضة

الغندور يطرح سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراتي الزمالك و المصري

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن توقعات مباراة الزمالك و زيسكو و المصري و كايزر تشيفز.

خالد الغندور 

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الزمالك و زيسكو و المصري و كايزر تشيفز".

ويخوض فريق الزمالك عصر اليوم الأحد مواجهة مهمة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على فريق زيسكو الزامبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في لقاء يسعى خلاله الأبيض إلى تعزيز صدارته والاقتراب خطوة جديدة من التأهل.

يتربع الزمالك على قمة المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط بينما يأتي المصري في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويحتل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط فيما يتذيل زيسكو الزامبي جدول الترتيب دون أن يحصد أي نقطة حتى الآن.

موعد المباراة وملعب اللقاء

يحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر اليوم الأحد على استاد ليفي مواناواسا وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة واستديو التحليل

تنقل مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة أحداث المباراة على الهواء مباشرة من خلال استديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة السابقين وذلك في إطار تغطيتها لمنافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وتعتبر الشبكة القطرية صاحبة الحقوق الرسمية والحصرية لبث منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا.

طاقم التحكيم ومراقبو المباراة

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم كاميروني بقيادة عبدول ميفير حكمًا للساحة ويعاونه كارين فومو أتشيمبونج ورودريجو مانيه مبيلي مساعدين أول وثاني بينما يتولى أنطوان ماكس ديبادو مهمة الحكم الرابع.

واختار الاتحاد الإفريقي الزيمبابوي بوانيا تينداي مراقبًا عامًا على المباراة في حين يتولى آلان برايس من جمهورية إفريقيا الوسطى مهمة مراقبة الحكام.

اهتمام من نادٍ ليبي بضم شيكو بانزا وترقب داخل الزمالك للعرض الرسمي

وفي سياق منفصل تتابع إدارة نادي الزمالك باهتمام تطورات موقف اللاعب الأنجولي شيكو بانزا في ظل وجود رغبة من أحد الأندية الليبية للتعاقد معه حيث تنتظر الإدارة وصول عرض رسمي من أجل حسم القرار النهائي بشأن بقائه مع الفريق أو الموافقة على رحيله.

موقف الإدارة من مستقبل اللاعب

أفاد مصدر داخل النادي أن ملف شيكو بانزا لا يزال قيد الدراسة وأن الإدارة لن تتخذ قرارًا نهائيًا قبل الاطلاع على العرض الرسمي ومناقشة تفاصيله بما يتناسب مع مصلحة النادي خلال الفترة المقبلة.

الزمالك يرحب بالبيع بشروط مناسبة

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لا تمانع في بيع اللاعب حال تلقي عرض مالي يحقق طموحات النادي خاصة في ظل خطة إعادة ترتيب بعض الملفات الفنية والعمل على توفير موارد مالية تساعد في تلبية احتياجات الفريق في المرحلة القادمة.

