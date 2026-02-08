قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنرال إسرائيلي سابق يتوقع انهيار دولة الاحتلال قبل بلوغها المائة عام
تفاصيل مفاوضات غزل المحلة لضم كهربا في الميركاتو الشتوي
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس المحكمة الدستورية العليا: لا تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي

منار عبد العظيم

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يوجد أي تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، مشددًا على أن معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص هي الأساس في التعيين، بما يضمن بناء منظومة عدالة قوية ومستقلة.

لا عزل للقضاة أو فصلهم إلا تأديبيًا

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن القضاة لا يجوز عزلهم أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما ينظمه القانون، معتبرًا ذلك من الضمانات الدستورية الجوهرية لحماية استقلال القضاء.

سيادة القانون ومواجهة التحديات

وقال إن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لجميع التحديات والعقبات التي تعترض منظومة العدالة، مؤكدًا أن قضاءً قويًا ومستقلًا هو الركيزة الأساسية لدولة القانون.

 

استقلال القضاء والإجراءات القضائية

وشدد المستشار بولس فهمي على أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، موضحًا أن عدالة ونزاهة هذه الإجراءات تمثل الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة الناجزة.

 

الابتعاد عن الأنشطة السياسية

وأكد أن استقلال القضاء يفرض على منتسبيه الابتعاد الكامل عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي وثقة المجتمع في الأحكام القضائية.

 

الاستقلال المالي للهيئات القضائية

وأوضح أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن أداء مهامها دون أي ضغوط أو مؤثرات.

 

بطء التقاضي وتقويض الثقة في العدالة

ولفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي يعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة العمل القضائي.

 

التأثير البالغ للتطورات التقنية

وأشار رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، وما تفرضه من تحديات جديدة على النظم القانونية.

 

بيئة سيبرانية آمنة لحماية الأمن العام

وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي.

 

