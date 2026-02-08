رئيس المحكمة الدستورية العليا: لا عزل للقضاة أو فصلهم إلا تأديبيًا

أكد المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه لا يجوز عزل القضاة أو فصلهم إلا من خلال إجراءات تأديبية ووفقًا لما ينظمه القانون، مشددًا على أن هذه الضمانات تمثل أحد الأعمدة الأساسية لحماية استقلال القضاء وصون هيبته.

سيادة القانون ومواجهة التحديات

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي أن سيادة القانون تتطلب مواجهة فعالة لكافة التحديات والعقبات التي قد تعرقل عمل منظومة العدالة، مؤكدًا أن دولة القانون تقوم على قضاء مستقل ونزيه.

استقلال القضاء والإجراءات القضائية

وأشار إلى أن استقلال القضاء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات القضائية، لافتًا إلى أن عدالة ونزاهة هذه الإجراءات هي الضمان الحقيقي لتحقيق قضاء فعّال يحظى بثقة المواطنين.

القضاة والابتعاد عن الأنشطة السياسية

وشدد المستشار بولس فهمي على أن استقلال القضاء يفرض على منتسبيه الابتعاد الكامل عن الأنشطة السياسية، حفاظًا على حياد القاضي وتجرد أحكامه.

الاستقلال المالي للهيئات القضائية

وأكد أن الدولة تكفل تحقيق الاستقلال المالي للهيئات القضائية، بما يضمن عدم التأثير على قراراتها أو مهامها الدستورية.

بطء التقاضي وتأثيره على الثقة في العدالة

ولفت إلى أن بطء إجراءات التقاضي يعد من أبرز العقبات التي تقوض الثقة في منظومة العدالة، مشيرًا إلى أهمية تطوير آليات العمل القضائي وتسريع الفصل في القضايا.

معايير اختيار أعضاء السلك القضائي

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه لا يوجد تمييز في اختيار أعضاء السلك القضائي، وأن الكفاءة والنزاهة هما الأساس في التعيين.

التطورات التقنية وتأثيرها على المجتمعات

وأكد المستشار بولس فهمي على التأثير البالغ للتطورات التقنية على المجتمعات، وما تفرضه من تحديات قانونية جديدة.

بيئة سيبرانية آمنة لحماية الأمن العام

وشدد على ضرورة توفير بيئة سيبرانية آمنة، إلى جانب تبني سياسات وأطر قانونية واضحة، للحفاظ على الأمن العام في ظل التحول الرقمي.

تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إصدار تشريعات تواكب التطورات التقنية، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الحقوق والحريات.