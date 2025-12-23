قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

اشتري سيتروين سي اليزيه سعرها 550 ألف جنيه

سيتروين سي اليزيه موديل 2020
سيتروين سي اليزيه موديل 2020
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، ما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

سيتروين سي اليزيه موديل 2020

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، سيتروين سي اليزيه موديل 2020، وتنتمي سي اليزيه لفئة السيارات السيدان .

مواصفات سيتروين سي اليزيه موديل 2020 الخارجية

سيتروين سي اليزيه موديل 2020

تظهر سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة سيتروين، وتم تثبيت شعار شركة سيتروين علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

محرك سيتروين سي اليزيه موديل 2020

سيتروين سي اليزيه موديل 2020

تحصل سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 430 ألف/كم، وتباع باللون الأبيض، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

مقصورة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 الداخلية

 سيتروين سي اليزيه موديل 2020

تحتوي مقصورة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية .

سعر سيتروين سي اليزيه موديل 2020

تباع سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

 سيتروين سي اليزيه موديل 2020

وجدير بالذكر انه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

