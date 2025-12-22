قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تختار إيه.. روكس 01 أم أودي Q7 موديل 2026

روكس 01 ام اودي Q7 موديل 2026
روكس 01 ام اودي Q7 موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: روكس 01  و اودي Q7 موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ روكس 01 موديل 2026

روكس 01 موديل 2026

زودت سيارة روكس 01 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك روكس 01 موديل 2026

روكس 01 موديل 2026

تستمد سيارة روكس 01 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعه 70 لتر، وبها عزم دوران 740 نيوتن/متر، وقوة 470 حصان، وبها بطارية ايضا سعة 56 كيلووات/ساعة، وتتسارع من ضوع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية .

سعر روكس 01 موديل 2026

روكس 01 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة روكس 01 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة روكس 01 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 585 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اودي Q7 موديل 2026

اودي Q7 موديل 2026

تمتلك سيارة اودي Q7 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك اودي Q7 موديل 2026

اودي Q7 موديل 2026

تحصل سيارة اودي Q7 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 370 نيوتن/متر، وبها قوة 252 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية .

سعر اودي Q7 موديل 2026

اودي Q7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي Q7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 750 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 روكس 01 موديل 2026 محرك روكس 01 موديل 2026 اودي Q7 موديل 2026 سعر اودي Q7 موديل 2026

