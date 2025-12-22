مواصفات مرسيدس مايباخ 2026

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026

وجاءت تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026، وتنتمي مايباخ S 680 لفئة السيارات السيدان الفاخرة .

أبعاد مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026

تأتي سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 5469 مم، وعرض 2109 مم، وارتفاع 1510 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3396 مم .

محرك مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 76 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.8 ثانية، وتنتج قوة 503 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Fog Lights .

مواصفات مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Cloth، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات .

بالإضافة إلى أن سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026، AM/FM Radio، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، ومرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس .

سعر مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس مايباخ S 680 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 22 مليون و 800 ألف جنيه .

