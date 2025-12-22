فرديناند بورشه كان يعمل مهندس ومبتكر، واثر بورشه بشكل كبير في تاريخ السيارات، وبدء في تصميم أول سيارة كهربائية عام 1898، ومع مرور الوقت قام بتطوير سيارات رياضية لشركات من ضمنها، مرسيدس وصولاً إلى تأسيس مكتبه الهندسي عام 1931 الذي قاد إلى ظهور سيارة فولكس فاجن الخنفساء الشهيرة .

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

وأسس بورشه علامته التجارية الخاصة التي أطلقت سيارة بورشه 356، مما رسخ مكانته كأحد عظماء صناعة السيارات وتطوير السيارات الكهربائية والرياضية والمحركات.

إنجازات فرديناند بورشه الأولية

بدأ فرديناند بورشه مسيرته في شركة كهرباء فيينا وتطور ليصبح رئيس قسم الاختيارات، ومن ثم انتقل إلى شركة لوهنر حيث ابتكر سيارات كهربائية وسيارات دفع رباعي كهربائية.

عمل فرديناند بورشه مرسيدس ودايملر

عمل بورشه في شركات مثل دايملر موتورين جيزيلشافت، وساهم في تصميم سيارات السباق الناجحة منها، سيارات مرسيدس الضاغطة " Supercharged Mercedes"، واخترع محرك محور العجلة وطور محركات للطائرات والسيارات.

تأسيس علامه بورشه

أسس بورشه مكتبه الخاص عام 1931، وبدأ العمل على تطوير تصاميم سيارات مختلفة، ووضع الخطط لسيارة الشعب فولكس فاجن بيتل، التي كانت أساس نجاح لاحق للشركة.

تصميم بورشه 356

بعد الحرب، صمم ابنه فيري أول سيارة رياضية تحمل اسم بورشه، وهي بورشه 356، بعد أن شهد فرديناند بداية الإنتاج الضخم وشهد نجاح الشركة في عالم السيارات الرياضية، مما يؤكد مساهمته في نشأة علامة بورشه التجارية كما نعرفها اليوم.

إرث فرديناند بورشه

أصبح فرديناند بورشه شخصية محورية في تاريخ السيارات، وتصميماته الرائدة، من الكهربائية إلى الرياضية، وشكلت الأساس لعلامة بورشه التجارية التي لا تزال حتى اليوم رمز للسيارات الفاخرة وعالية الأداء .