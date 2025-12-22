قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
48 ساعة أسبوعيا .. ساعات العمل الرسمية للموظفين .. واستثناءات لهؤلاء
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون المهن الرياضية من حيث المبدأ
رسميا.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين
ترامب يعين حاكم لويزيانا مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى جرينلاند
صافرة سنغالية.. كاف يعلن طاقم حكام مباراة مصر وزيمبابوي اليوم في أمم إفريقيا 2025
في أول أسابيع عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "الست" في السينمات السعودية
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات ؟

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات
تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات
إبراهيم القادري

فرديناند بورشه كان يعمل مهندس ومبتكر، واثر بورشه بشكل كبير في تاريخ السيارات، وبدء في تصميم أول سيارة كهربائية عام 1898، ومع مرور الوقت قام بتطوير سيارات رياضية لشركات من ضمنها، مرسيدس وصولاً إلى تأسيس مكتبه الهندسي عام 1931 الذي قاد إلى ظهور سيارة فولكس فاجن الخنفساء الشهيرة .

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

وأسس بورشه علامته التجارية الخاصة التي أطلقت سيارة بورشه 356، مما رسخ مكانته كأحد عظماء صناعة السيارات وتطوير السيارات الكهربائية والرياضية والمحركات.

إنجازات فرديناند بورشه الأولية

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

بدأ فرديناند بورشه مسيرته في شركة كهرباء فيينا وتطور ليصبح رئيس قسم الاختيارات، ومن ثم انتقل إلى شركة لوهنر حيث ابتكر سيارات كهربائية وسيارات دفع رباعي كهربائية.

عمل فرديناند بورشه مرسيدس ودايملر

عمل بورشه في شركات مثل دايملر موتورين جيزيلشافت، وساهم في تصميم سيارات السباق الناجحة منها، سيارات مرسيدس الضاغطة " Supercharged Mercedes"، واخترع محرك محور العجلة وطور محركات للطائرات والسيارات.

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

تأسيس علامه بورشه

أسس بورشه مكتبه الخاص عام 1931، وبدأ العمل على تطوير تصاميم سيارات مختلفة، ووضع الخطط لسيارة الشعب فولكس فاجن بيتل، التي كانت أساس نجاح لاحق للشركة.

تصميم بورشه 356

بعد الحرب، صمم ابنه فيري أول سيارة رياضية تحمل اسم بورشه، وهي بورشه 356، بعد أن شهد فرديناند بداية الإنتاج الضخم وشهد نجاح الشركة في عالم السيارات الرياضية، مما يؤكد مساهمته في نشأة علامة بورشه التجارية كما نعرفها اليوم.

إرث فرديناند بورشه

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

أصبح فرديناند بورشه شخصية محورية في تاريخ السيارات، وتصميماته الرائدة، من الكهربائية إلى الرياضية، وشكلت الأساس لعلامة بورشه التجارية التي لا تزال حتى اليوم رمز للسيارات الفاخرة وعالية الأداء .

فرديناند فرديناند بورشه صناعة السيارات إنجازات فرديناند بورشه شركة كهرباء سيارة فولكس فاجن تصميم أول سيارة كهربائية

