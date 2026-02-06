قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يضاعف واردات لحوم البقر من الأرجنتين 4 مرات
مسعد بولس: إدارة ترامب لن تتسامح مع تدمير غذاء المحتاجين في السودان
نائب سفير مصر في زامبيا: تواصل مستمر مع بعثة الزمالك قبل مباراة زيسكو
إيمان يوسف تظهر بلوك مختلف في بوستر مسلسل أولاد الراعي
دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو
عمرو أديب عن زيارة أردوغان: نتنياهو مرعوب واللي حصل يدرس
عمرو سماكة: غرفة ملابس الأهلي تحتاج سيطرة.. وأرفض ذبح إمام عاشور
ترامب يهدد برسوم جمركية على السلع الهندية ويوقع أمرا تنفيذيا يخص إيران
لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا
سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه
إطلاق نار قرب تقاطع شارعي نورث كابيتول و ماساتشوستس بـ أمريكا
سلوى بكر: كثير من البنات يرفضن الزواج بسبب العمل.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أيمن بهجت قمر خس إزاي؟ موقف طريف جمعه بـ محمد هنيدي

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
عادل نصار

تحدث السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن كواليس رحلته مع فقدان الوزن، مؤكدًا أن الفنان محمد هنيدي كان السبب الرئيسي في اتخاذه هذا القرار المصيري، بعد تحذير شديد اللهجة وجّهه إليه.

وقال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، إن رحلته بدأت فعليًا عامي 2016 أو 2017، عندما فوجئ بزيارة من محمد هنيدي الذي قال له بعبارة صريحة: «يا ابني أنت هتموت» بسبب وزنه الزائد.

وسرد السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ، موقفًا طريفًا جمعه بهنيدي، قائلًا: «هنيدي أخذني معه لممارسة المشي في مضمار نادي الصيد، لكنه جاء معي يومًا واحدًا ولم أره بعدها في المضمار»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت الشرارة التي وضعته على الطريق الصحيح.

واعترف المؤلف الشهير بأنه وصل إلى مرحلة صعبة جدًا من السمنة في عام 2017، وشبّه نفسه بوالده الكاتب الراحل بهجت قمر، موضحًا أنه كان قد فقد وزنه سابقًا أثناء العرض الخاص لفيلم «إكس لارج» خجلًا من الظهور بوزن زائد في فيلم يتحدث عن السمنة، لكنه عاد لاكتساب الوزن بشراهة بعد ذلك.

ونفى أيمن بهجت قمر بشكل قاطع الشائعات التي تلاحقه حول استخدامه «حقن التخسيس» المنتشرة مؤخرًا، مؤكدًا أن خسارته للوزن جاءت بشكل تدريجي وبطيء منذ عام 2017، وعن طريق تغيير نمط حياته بالكامل.

وأوضح قمر روتينه اليومي، قائلًا: «أمارس الرياضة بانتظام مع مدرب خاص، ومنعت الوجبات السريعة تمامًا منذ سنوات، وأعتمد على الأكل الصحي المنزلي، إضافة إلى النوم والاستيقاظ مبكرًا».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التغيير لم ينعكس على صحته الجسدية فحسب، بل على علاقته بأبنائه أيضًا، إذ أصبح يقضي معهم وقتًا أطول وتوطدت صداقتهم، قائلًا: «بقينا رجالة مع بعض».

أيمن بهجت قمر منى الشاذلي محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

ياميش رمضان

ياميش رمضان بـ بطاقة التموين | الإعلان عن خبر سار لهذه الفئات

شيكابالا

قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد

أسامة رسلان

الأوقاف: لا قرارات جديدة بشأن مكبرات صوت قرآن الفجر والمغرب قبل رمضان| خاص

ترشيحاتنا

جانب من الحمله

حملة ليلية مفاجئة بمدينة بدر تسترد وحدات إدارية .. صور

جانب من الجولة

جولة تفقدية للامتداد الجنوبي بالقاهرة الجديدة .. صور

محمود مراد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

العبور الجديدة تطلق فرصا استثمارية على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي

بالصور

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 7 فبراير 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. تمهل ولا تتسرع فى الرد

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. لا تحاول إثبات قوتك

برج الثور
برج الثور
برج الثور

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 7 فبراير 2026.. قول لا لحماية نفسك

برج الجوزاء
برج الجوزاء
برج الجوزاء

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد