أيمن بهجت قمر خس إزاي؟ موقف طريف جمعه بـ محمد هنيدي

تحدث السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن كواليس رحلته مع فقدان الوزن، مؤكدًا أن الفنان محمد هنيدي كان السبب الرئيسي في اتخاذه هذا القرار المصيري، بعد تحذير شديد اللهجة وجّهه إليه.

وقال السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر قناة «ON»، إن رحلته بدأت فعليًا عامي 2016 أو 2017، عندما فوجئ بزيارة من محمد هنيدي الذي قال له بعبارة صريحة: «يا ابني أنت هتموت» بسبب وزنه الزائد.

وسرد السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر ، موقفًا طريفًا جمعه بهنيدي، قائلًا: «هنيدي أخذني معه لممارسة المشي في مضمار نادي الصيد، لكنه جاء معي يومًا واحدًا ولم أره بعدها في المضمار»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت الشرارة التي وضعته على الطريق الصحيح.

واعترف المؤلف الشهير بأنه وصل إلى مرحلة صعبة جدًا من السمنة في عام 2017، وشبّه نفسه بوالده الكاتب الراحل بهجت قمر، موضحًا أنه كان قد فقد وزنه سابقًا أثناء العرض الخاص لفيلم «إكس لارج» خجلًا من الظهور بوزن زائد في فيلم يتحدث عن السمنة، لكنه عاد لاكتساب الوزن بشراهة بعد ذلك.

ونفى أيمن بهجت قمر بشكل قاطع الشائعات التي تلاحقه حول استخدامه «حقن التخسيس» المنتشرة مؤخرًا، مؤكدًا أن خسارته للوزن جاءت بشكل تدريجي وبطيء منذ عام 2017، وعن طريق تغيير نمط حياته بالكامل.

وأوضح قمر روتينه اليومي، قائلًا: «أمارس الرياضة بانتظام مع مدرب خاص، ومنعت الوجبات السريعة تمامًا منذ سنوات، وأعتمد على الأكل الصحي المنزلي، إضافة إلى النوم والاستيقاظ مبكرًا».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التغيير لم ينعكس على صحته الجسدية فحسب، بل على علاقته بأبنائه أيضًا، إذ أصبح يقضي معهم وقتًا أطول وتوطدت صداقتهم، قائلًا: «بقينا رجالة مع بعض».